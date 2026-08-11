Deborah Secco exibe curvas em biquíni fininho aos 46 anos

Por IG

Publicada em 11/08/2026 às 15h42

Deborah Secco fez a felicidade de seus seguidores na noite de segunda-feira (10), após compartilhar novos registros em seus Stories. Muito ligada às redes sociais, a atriz decidiu participar de uma nova trend e mostrou alguns de seus registros na praia.

A intérprete entrou na trend "Eu e o Mar" e reuniu seis imagens dela aproveitando a vida bem pertinho do mar. A famosa compartilhou registros mergulhando, posando de biquíni na rede, tomando sol na lancha e aproveitando o tempo.

De biquíni fininho, ela exibiu o corpo escultural, além de outros cliques para compor a colagem. Em uma das imagens, ela aparece com um biquíni azul; em outra, com um marrom; e, em outra, com um verde-água, tudo isso enquanto aproveitava o calor de Fernando de Noronha, em Pernambuco, um de seus lugares favoritos no mundo.

Noúltimo domingo (9), como de costume, a atriz publicou um vídeo fazendo uma reflexão, agora focada em relações de amizade e companheirismo e no que aprendeu sobre esses laços ao decorrer dos anos.

Sou uma pessoa simples, eu não tenho frescura pra nada. Já tentei viver e conviver com todo tipo de gente, mas sorriso forçado dá uma preguiça! Confesso que eu prefiro sentar no chão com quem é de verdade do que dividir aquela mesa chique rodeada de mentiraDéborah Secco, atriz.