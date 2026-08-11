Virginia Fonseca adia voo para o Rio após alertas de ventos fortes:

Por R7

Publicada em 11/08/2026 às 16h05

Os alertas emitidos pela prefeitura da capital e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro de ventos fortes deixaram Virginia Fonseca receosa de ir para a Cidade Maravilhosa na noite desta sexta-feira (7). A influenciadora iria participar da Noite dos Enredos das escolas de samba — ela é rainha de bateria da Grande Rio.

“Estava super empolgada. [...] Estava tudo certo para ir, só que a prefeitura do Rio já soltou dois alertas. Parece que está tendo muito vento, muita chuva, não sei”, começou Virginia.

Por isso, ela e sua equipe, que estão em São Paulo a trabalho, decidiram adiar a viagem. “A gente está com medo, os pilotos não estão muito seguros para decolar... mas vamos ver”, completou.

Virginia voltou à vida de compromissos como empresária depois de alguns dias de folga ao lado do namorado, Vini Jr.. Eles reataram o relacionamento na Copa do Mundo, após ficarem cerca de dois meses separados. Apesar das evidências, como ela ter se hospedado na mansão que o jogador alugou e trocas de mensagens, eles só assumiram a volta no dia 20 de julho, quando foram juntos à inauguração de uma academia em Goiânia.