Luana Piovani revela assédio que a tirou de “Anjo Mau”

Por IG

Publicada em 11/08/2026 às 15h52

Luana Piovani, 49 anos, marcou as passarelas, mas também a história da televisão brasileira. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que a atriz foi obrigada a enfrentar momentos complicados e até mesmo traumáticos por trás das câmeras. Um deles acabou resultando em sua saída do remake de Anjo Mau (1997).

De coração aberto, a artista voltou a falar sobre um episódio marcante do início de sua carreira e revelou um caso de assédio que, de acordo com ela, gerou sua saída do remake. Em entrevista à jornalista Hildegard Angel, no canal TV 247, a loira contou como tudo aconteceu.

A atriz explicou que estava escalada para a novela e interpretaria a filha da personagem interpretada por Luiza Brunet na trama da Globo. Contudo, durante uma reunião com o diretor Carlos Manga, ela foi chamada com um gesto que indicava que deveria sentar-se em seu colo.

A famosa expôs que, ao se deparar com a situação, tentou contornar o momento sem confronto direto. "Uma hora, o Manga fez assim para mim: 'Vem aqui, senta aqui'. Ele tinha na base, mais ou menos, de uns 80 anos. Eu tinha na base, mais ou menos, de uns 21", pontuou.

"Levantei e falei: 'Vou'. Fui levantando, sentei no braço da poltrona e falei: 'Só aqui, né?", disse. A loira explicou que não foi até o colo dele. "Não sentei no colo", contou. Entretanto, alguns dias depois, ela relembrou que recebeu um telefonema informando que estava fora da novela.

Durante o bate-papo, ela confessou que o motivo apresentado na época foi bastante vago, sem maiores explicações. Contudo, anos depois, em conversa com um fotógrafo, ela disse ter entendido o que, de fato, teria motivado sua saída da produção.

Ao pensar um pouco mais sobre a situação, a artista disse enxergar coisas como essa nos anos 1990. Segundo ela, na época, não associava esse tipo de abordagem ao assédio, por não se tratar de algo explícito ou físico. Como explicou a atriz, o contexto era marcado por práticas naturalizadas e pouco questionadas nos bastidores da televisão.

Hoje, com quase 50 anos, Luana Piovani revelou não ter levado o caso para a terapia na época e que só entendeu a gravidade do fato com o passar dos anos. Vale destacar que Carlos Manga morreu em 2015, aos 87 anos.

Mais detalhes

Em maio, em conversa com Foquinha, a atriz contou que tudo só foi enxergado de uma outra maneira por ela recentemente. Ela foi questionada pelo repórter se não teria sido tirada de Anjo Mau por ter se recusado a sentar no colo dele.

Menino, eu não tinha pensado nisso!. Achei que era só por causa daquilo [não ter tirado fotos devido ao atrasado do seu colega de elencoLuana Piovani.

Ao refletir, ela acrescentou: "[O diretor deve ter pensado:] ‘Quem é essa menina de 20 anos que está achando que pode dizer que não vai ficar aqui para fazer o que mandei?’. Sempre me vi uma mulher corajosa, porque sempre fui’".