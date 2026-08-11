Aos 43 anos, Kelly Key impressiona ao exibir barriga trincada em ensaio

Por R7

Publicada em 11/08/2026 às 16h01

Kelly Key surpreendeu os seguidores neste domingo (9) ao mostrar os bastidores de um ensaio fotográfico no Instagram. A cantora, de 43 anos, publicou uma imagem em que aparece sendo clicada de biquíni, e seu corpo sarado chamou a atenção.

Na imagem, é possível ver a barriga trincada de Kelly, cheia de gominhos, exibindo que a dedicação nos treinos tem dado resultado.

A artista incorporou o universo fitness em sua rotina diária e frequentemente compartilha nas redes sociais dicas relacionadas a treinos, alimentação e qualidade de vida.

Além disso, Kelly concilia a carreira artística com os estudos em Nutrição e Educação Física, ampliando seu conhecimento na área e incentivando um estilo de vida saudável.