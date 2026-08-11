Prefeitura inicia teleconsultas em ortopedia para ampliar atendimento aos pacientes

Por Natália Pessoa

Publicada em 11/08/2026 às 14h16

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e da Central Municipal de Regulação, iniciou, na segunda-feira (10), os atendimentos de teleconsulta na especialidade de ortopedia. A iniciativa permite que pacientes previamente agendados sejam atendidos por videochamada, sem a necessidade de sair de casa.

A expectativa é realizar, em média, 25 atendimentos por dia, contribuindo para ampliar o acesso da população à avaliação especializada e dar mais agilidade aos pacientes que aguardam atendimento na área de ortopedia.

As consultas são realizadas pela médica ortopedista Poliane Giset. No dia agendado, o paciente deve ficar atento ao celular, pois o contato será realizado pela profissional durante o período previsto para a consulta.

Para o atendimento, a orientação é que o paciente escolha um local tranquilo e bem iluminado, mantenha o celular carregado e com acesso à internet e tenha em mãos documento de identificação, exames, laudos e demais documentos médicos relacionados ao acompanhamento.

Quando orientado pela unidade de saúde, o paciente também deve encaminhar previamente, pelo WhatsApp, fotos de exames e laudos anteriores para que as informações estejam disponíveis durante a avaliação.

Caso a médica solicite novos exames durante a teleconsulta, o paciente deverá apresentar a guia na Unidade Básica de Saúde (UBS) para que os procedimentos sejam cadastrados e providenciados.

Com a implantação da teleconsulta em ortopedia, a rede municipal passa a contar com mais uma modalidade de atendimento especializado, facilitando o acesso dos pacientes ao serviço e reduzindo a necessidade de deslocamento para a realização da consulta.