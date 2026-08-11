Hospital Municipal Angelina Georgetti recebe novo equipamento que chega para reforçar a estrutura da unidade

Por Assessoria

Publicada em 11/08/2026 às 14h50

O Hospital Municipal Angelina Georgetti recebeu mais um novo equipamento que chega para reforçar a estrutura da unidade e contribuir diretamente para a melhoria dos atendimentos oferecidos à população.

A nova autoclave, equipamento essencial para os processos de esterilização hospitalar, representa mais segurança, eficiência e qualidade no trabalho realizado pelas equipes de saúde.

E não para por aí! Mais equipamentos estão chegando, fortalecendo a estrutura do nosso hospital e proporcionando melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores.

Cada novo investimento significa mais qualidade nos serviços de saúde e mais cuidado com a nossa população.