Marcelo Cruz, candidato à reeleição a deputado estadual, amplia investimentos e entregas nos municípios do Cone Sul

Por Assessoria

Publicada em 11/08/2026 às 16h05

Vilhena, Colorado do Oeste, Corumbiara e Chupinguaia foram contemplados com recursos destinados a áreas como saúde, infraestrutura e estrutura dos serviços públicos; parlamentar afirma que pretende continuar trabalhando pelos municípios de Rondônia.

O trabalho de articulação e destinação de recursos para os municípios do interior de Rondônia está entre as principais frentes de atuação do deputado estadual Marcelo Cruz (Avante), candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa. No Cone Sul do Estado, o parlamentar destaca investimentos destinados a Vilhena, Colorado do Oeste, Corumbiara e Chupinguaia, com ações voltadas principalmente ao fortalecimento dos serviços públicos e à melhoria da estrutura oferecida à população.

A atuação nos municípios tem como foco atender demandas apresentadas pelas administrações locais e pelas comunidades, direcionando recursos para áreas consideradas essenciais. Entre as ações estão investimentos na saúde pública, aquisição de veículos e equipamentos, além de recursos destinados à estruturação dos municípios. Para Marcelo Cruz, a presença do mandato no interior é fundamental para que os recursos públicos possam chegar às regiões que mais precisam.

Vilhena

Em Vilhena, os investimentos destinados por Marcelo Cruz chegam a R$ 100 mil, com recursos direcionados ao fortalecimento da saúde pública. Entre as ações está a aquisição de um veículo para atender demandas da rede municipal de saúde, ampliando a estrutura disponível para o atendimento da população.

O veículo pode ser utilizado no transporte de pacientes, equipes e insumos, além de auxiliar em atividades como visitas domiciliares, campanhas de vacinação e atendimentos realizados em áreas mais distantes. A aquisição também contribui para melhorar a logística das unidades de saúde e dar mais agilidade às ações desenvolvidas pelas equipes.

Segundo Marcelo Cruz, investir na estrutura da saúde significa contribuir diretamente para melhorar o atendimento oferecido aos moradores. “Vilhena é uma cidade estratégica para o desenvolvimento do Cone Sul e precisa ter uma estrutura de saúde preparada para atender sua população. Nosso compromisso é trabalhar para que os recursos cheguem até a ponta e possam resultar em melhores condições de atendimento e mais qualidade de vida para as famílias”, afirmou.

A iniciativa reforça a atenção do parlamentar às demandas dos municípios e representa uma ação voltada diretamente ao cotidiano da população. Com mais estrutura e mobilidade, as equipes de saúde passam a contar com melhores condições para realizar deslocamentos e desenvolver ações de atendimento fora das unidades.

Colorado do Oeste

Em Colorado do Oeste, os investimentos destacados pelo parlamentar ultrapassam R$ 1,7 milhão, com recursos destinados principalmente à saúde pública. O município recebeu investimentos para ampliar a estrutura de atendimento e oferecer melhores condições para pacientes e profissionais.

Entre as ações está a aquisição de uma van para transporte de pacientes, proporcionando mais conforto, segurança e agilidade nos deslocamentos para consultas, exames e tratamentos especializados. Também foram destinados recursos para a aquisição de ambulâncias, equipamentos de média complexidade e melhorias na estrutura da saúde municipal.

O conjunto de investimentos busca ampliar a capacidade de atendimento da rede pública e oferecer melhores condições para os moradores que dependem dos serviços de saúde. O transporte adequado de pacientes também representa uma medida importante para garantir deslocamentos mais seguros, especialmente em situações que exigem atendimento fora do município.

“Colorado do Oeste tem uma população que precisa de uma saúde estruturada e de condições adequadas para atender quem procura o serviço público. Nosso trabalho é buscar recursos e transformar essas demandas em investimentos concretos. Cada veículo, cada equipamento e cada melhoria representam uma oportunidade de oferecer um atendimento mais digno à população”, destacou Marcelo Cruz.

Além da saúde, Colorado do Oeste também recebeu R$ 32.465,38 para a área da agricultura, destinados à aquisição de um distribuidor de calcário e adubo e de uma roçadeira hidráulica. Os equipamentos foram direcionados ao fortalecimento das atividades desenvolvidas no município e representam apoio à estrutura utilizada no atendimento das demandas do setor rural.

Corumbiara

Em Corumbiara, os investimentos destinados por Marcelo Cruz ultrapassam R$ 720 mil, contemplando ações nas áreas de saúde e infraestrutura de apoio às atividades rurais. Os recursos foram aplicados em equipamentos que atendem necessidades do município e contribuem para ampliar a capacidade de prestação de serviços à população.

Na saúde, foram destinados R$ 270 mil para a aquisição de uma ambulância Tipo B. O veículo fortalece a estrutura de atendimento e oferece melhores condições para o transporte de pacientes, principalmente em situações que exigem deslocamento para consultas, exames e tratamentos em unidades de referência.

A ambulância também beneficia moradores de comunidades mais distantes e da zona rural, onde o deslocamento até os serviços de saúde pode representar uma dificuldade adicional. Com o novo equipamento, o município amplia sua capacidade de resposta e melhora as condições de transporte de pacientes.

“Em Corumbiara, ouvimos as necessidades do município e buscamos transformar essas demandas em ações. A saúde é uma prioridade porque estamos falando diretamente da vida das pessoas. Uma ambulância significa mais segurança, mais agilidade e melhores condições para atender quem precisa”, afirmou Marcelo Cruz.

O município também recebeu R$ 450 mil destinados à aquisição de uma retroescavadeira. O equipamento amplia a capacidade de execução de serviços e pode ser utilizado em ações como manutenção de estradas vicinais, abertura de acessos, construção de açudes e tanques e outras atividades de apoio à infraestrutura rural.

Chupinguaia

Em Chupinguaia, Marcelo Cruz destinou R$ 80 mil para a aquisição de equipamentos de informática, com o objetivo de modernizar a estrutura de trabalho e melhorar as condições de atendimento da população.

A aquisição de equipamentos contribui para dar mais agilidade às atividades administrativas e aos serviços desenvolvidos pelo município. A modernização da estrutura também pode facilitar o trabalho das equipes e melhorar os processos internos relacionados ao atendimento das demandas da população.

Para Marcelo Cruz, a melhoria dos serviços públicos também passa pela modernização das estruturas utilizadas diariamente pelos servidores. “Chupinguaia também precisa estar inserida nesse processo de modernização. Muitas vezes, investimentos em equipamentos podem parecer simples, mas fazem diferença no dia a dia de quem trabalha e de quem procura o serviço público. Nosso objetivo é contribuir para que o município tenha melhores condições de atender sua população”, explicou.

A atuação em Chupinguaia integra uma estratégia mais ampla de destinação de recursos para os municípios rondonienses. O parlamentar destaca que áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança, cultura e esporte também fazem parte das demandas acompanhadas pelo mandato.

Trabalho próximo dos municípios

As ações apresentadas nos quatro municípios mostram uma atuação direcionada a diferentes necessidades. Enquanto Vilhena recebeu recursos para fortalecer a estrutura da saúde, Colorado do Oeste concentrou investimentos superiores a R$ 1,7 milhão, principalmente na área da saúde, além de recursos para equipamentos. Em Corumbiara, os investimentos foram direcionados para ambulância e equipamento de apoio às atividades municipais. Já Chupinguaia recebeu recursos para modernização da estrutura de trabalho.

Para Marcelo Cruz, a atuação parlamentar precisa estar conectada às necessidades reais de cada município. “Rondônia é um Estado formado por municípios com realidades diferentes. Por isso, não existe uma única solução. É preciso ouvir prefeitos, vereadores, lideranças e principalmente a população para entender onde o recurso pode fazer mais diferença. É assim que temos procurado trabalhar”, afirmou.

O parlamentar também destaca que os investimentos no interior fazem parte de uma visão de desenvolvimento regional. A proposta é fortalecer os municípios para que eles tenham melhores condições de prestar serviços, atender suas comunidades e enfrentar os desafios locais.

Continuidade do trabalho

Candidato à reeleição para deputado estadual, Marcelo Cruz afirma que pretende manter a atuação voltada aos municípios caso conquiste um novo mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia. Segundo ele, a experiência acumulada ao longo dos últimos anos reforça a importância de manter uma relação próxima com as diferentes regiões do Estado.

“Tenho muito orgulho de poder olhar para os municípios e saber que nosso trabalho ajudou a transformar demandas em investimentos. Se a população confiar novamente no nosso trabalho, vamos continuar percorrendo Rondônia, ouvindo as pessoas e buscando recursos para saúde, educação, infraestrutura, agricultura e todas as áreas que precisam de atenção. Nosso compromisso é continuar trabalhando por Rondônia e pelos municípios”, concluiu Marcelo Cruz.