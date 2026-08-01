1º Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional reúne 138 participantes em Guajará-Mirim

Por Assessoria

Publicada em 11/08/2026 às 14h25

A Prefeitura de Guajará-Mirim realizou, neste sábado, o 1º Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional, reunindo 138 participantes no Hotel Pakkás Palafitas Longe. O evento contou com a participação de agricultores, secretários municipais, vereadores, representantes de universidades, entidades educacionais, comércio local, associações, nutricionistas, cozinheiros, produtores, profissionais da saúde, estudantes e representantes de diferentes segmentos da sociedade.

O fórum foi promovido pela Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) e pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, com a participação das secretarias municipais envolvidas nas ações de segurança alimentar.

Discussão e fortalecimento das políticas públicas

O encontro teve como objetivo promover um espaço de diálogo e construção de propostas relacionadas à Segurança Alimentar e Nutricional, abordando temas como o combate à fome, geração de renda, agricultura familiar, saúde, educação, desenvolvimento sustentável, turismo cultural e gastronômico e redução das desigualdades sociais.

Durante o evento, foram apresentadas ações já desenvolvidas no município, entre elas o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), distribuição de cestas básicas, hortas ecológicas e sustentáveis, compostagem, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), Serviço de Inspeção Municipal (SIM), compras públicas da agricultura familiar e iniciativas de apoio e financiamento aos pequenos agricultores.

Também foram discutidos os principais desafios, oportunidades, fortalezas e ameaças relacionados à segurança alimentar no município, contribuindo para a construção de um diagnóstico e para o planejamento de futuras ações governamentais.

Programação contou com apresentações culturais e palestras

A programação teve início com uma apresentação cultural do Boi Flor do Campo, valorizando a cultura local e proporcionando um momento de integração entre os participantes.

Na sequência, a Dra. Viviane Simões Vaz, nutricionista especialista, servidora da SEMED e Agente de Desenvolvimento do SEBRAE, ministrou a palestra de abertura com o tema “O que é Segurança e Insegurança Alimentar”.

Ao longo do fórum, as secretarias municipais apresentaram suas ações relacionadas à temática. Também participaram das atividades a Sala do Empreendedor, IFRO e EMATER.

O encerramento contou com a apresentação da Dra. Dayanne Saldanha, que abordou o Selo Turismo Açu, iniciativa voltada ao desenvolvimento do turismo no município e à valorização de estabelecimentos e locais de vivência cultural relacionados aos hábitos dos povos originários.

Participação de autoridades e instituições

O evento contou com a presença de representantes do poder público e de instituições parceiras, entre eles o secretário municipal de Agricultura, Maurício de Oliveira Pinto; a secretária municipal de Saúde, Larissa Marya da Silva Eguez; o secretário municipal para os Povos Indígenas, Edson Oro Mon; a coordenadora municipal de Administração, Nádia Ilorca Rapo; o presidente da Câmara de Vereadores, Sargento Eliel Nunes Silvino, além de vereadores.

Também participaram representantes do IFRO, Associação Comercial de Guajará-Mirim, EMATER e Assembleia Legislativa de Rondônia, além de demais instituições e representantes da sociedade civil.

Fórum Permanente de Segurança Alimentar e Nutricional

Um dos principais resultados do encontro foi a constituição do Fórum Permanente de Segurança Alimentar e Nutricional de Guajará-Mirim, formado a partir da eleição dos candidatos inscritos durante o evento.

Foram eleitos Irmã Fabíola Viana Neri, da Diocese; Patrícia Varela Gonçalves, da Pastoral; a agricultora e empresária Loriana Muzzi Pereira; a agricultora e presidente da Associação da COMARA, Nívea Nascimento Ribeiro; além das representantes da CAISAN Dra. Viviane Simões Vaz (SEMED), Síglia Camila Cavalcante Ramos (SEMAGRIP), Maria Eliete da Silva Souza e Lucineide Viriato Dantas (SEMTAS).

A criação do fórum permanente representa mais um passo para fortalecer a participação social e a articulação entre poder público, agricultores, instituições e sociedade civil na construção de políticas de segurança alimentar e nutricional no município.

As propostas discutidas e aprovadas durante o encontro deverão contribuir para o desenvolvimento de novas ações, programas e iniciativas voltadas à agricultura, saúde, educação, geração de renda e desenvolvimento local sustentável.