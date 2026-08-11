Prefeitura promove confraternização em homenagem aos pais de crianças e adolescentes atendidos pelo SCFV

Por Assessoria

Publicada em 11/08/2026 às 14h13

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Semdes, realizou na noite da última segunda-feira (10) uma confraternização em homenagem aos pais das crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O encontro reuniu cerca de 80 participantes no Centro de Convivência do Bairro Savana, que participaram de um lanche especial e acompanharam apresentações de música e dança feitas pelas crianças e adolescentes atendidos pelo serviço.

A primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, destacou que a programação foi preparada com o objetivo de promover a integração e fortalecer os vínculos familiares. “Mais do que celebrar o Dia dos Pais, este foi um momento de acolhimento, carinho e valorização da convivência. Queremos que os pais se sintam reconhecidos, e que momentos como este contribuam para fortalecer ainda mais os laços entre toda a família”, destacou.