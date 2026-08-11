Adesivo político em carro pode eliminar seguro, TV promove debate com candidatos a governador, fake news na campanha eleitoral

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/08/2026 às 14h00

Adesivos – Como estamos em ano eleitoral, pois teremos eleições gerais em outubro, a partir do dia 16 já será possível utilizar adesivos em veículos automotores com nomes de candidatos. Ocorre que isso poderá prejudicar a cobertura da seguradora em caso de sinistro. O alerta é da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). A vice-presidente da Comissão de Seguro Auto da entidade, Keila Farias disse que a adesivação com material eleitoral e o uso de veículos em atividades de campanha podem ser considerados pelas seguradoras como aumento de risco em razão da maior exposição a acidentes, vandalismo e circulações em eventos públicos. Segundo a entidade, mudança no perfil do veículo sem atualização da apólice podem resultar em recusa de indenização por furto, roubo ou colisão.

Adesivos II – Argumentam as seguradoras, que a utilização do veículo para transporte de materiais de campanha política, deslocamentos de equipes ou atividades de apoio, ”altera as condições avaliadas quando o contrato foi firmado”. Plotagens e envelopamentos não estão cobertos por seguros convencionais. Para evitar problemas é recomendável se informar com a seguradora antes de adesivar o veículo, comunicar qualquer mudança na utilização do carro durante a campanha eleitoral, consultar o corretor de seguros antes de prestar serviços a candidatos ou partidos, solicitar um endosso para registrar formalmente a alteração na apólice, quando necessário, verificar se o envelopamento exige atualização do registro do veículo junto ao Detran, conferir quais danos e situações estão excluídos da cobertura contratada.

Debate – A Rondovisão TV, afiliada da Band em Rondônia realizará o primeiro debate entre candidatos a governador do Estado na próxima semana. A emissora dentro da programação Band Eleições 2026 transmitirá pela TV YoTube e portal Rondovisão o primeiro debate de candidatos que pretendem governar Rondônia a partir de janeiro do próximo ano. A Rondovisão é a primeira a realizar o confronto com as participações de Adailton Fúria (PSD), Expedito Netto (PT), Hildon Chaves (Federação União Progressista), Marcos Rogério (PL), Pedro Abib (MDB) e Samuel Costa (PSB), que estão na disputa da sucessão estadual. As regras já foram apresentadas aos representantes dos candidatos e o debate terá 2h30h de duração (11h às 13h30), ocorrerá no dia 15, na sede da emissora em Porto Velho e apresentação do jornalista Marcelo Reis. A expectativa é enorme, pois será o primeiro frente a frente entre os candidatos com transmissão ao vivo do grupo Rondovisão.

Campanha – A Justiça Eleitoral de Rondônia tem até o próximo dia 15, para analisar as atas com os nomes dos candidatos a governador, vice, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Nem todos os partidos e federações entregaram a documentação das convenções (prazo máximo é dia 15), mas os candidatos Adailton Fúria (PSD), Expedito Netto (PT), Hildon Chaves (Federação União Progressista), Marcos Rogério (PL), Pedro Abib (MDB) e Samuel Costa (PSB), sim, inclusive, já participando de debates como na Rede Rondovisão, como detalhado em tópico acima. As eleições à sucessão estadual predominam, mas a de deputado estadual também movimenta os bastidores da política, porque existe possibilidade de cerca de 300 nomes estarem em busca das 24 vagas no Parlamento Estadual, além do Senado, onde pelo menos vários nomes expressivos estão na disputa para as vagas de Confúcio Moura (MDB), que a princípio desistiu de concorrer, e Marcos Rogério (PL), que é candidato a governador.

Fake news – O artifício muito utilizado nas redes sociais é um dos problemas que os políticos enfrentam na caminhada rumo a cargos públicos. A presidente regional do PP em Rondônia, deputada federal Sílvia Cristina, segunda mais bem votada (64.941 votos) nas eleições de 2022 é uma das vítimas. Mulher, negra, mas muito determinada, Sílvia Cristina vem trabalhando sua candidatura a uma das duas vagas ao Senado e, como sempre, vem sofrendo com “noticias” falsas. Segundo Sílvia, “até aqui em nossa pré-campanha, nossos maiores adversários são as fake news espalhadas por concorrentes. E contra elas não é fácil lutar, mas seguimos trabalhando firmes e confiamos que a verdade sempre prevalece”. Esta semana ela esteve percorrendo dez municípios mantendo contato com lideranças regionais. “O tempo todo ficam pregando fake news ao meu respeito. Tentam me colocar que eu sou de esquerda, entram em minha vida pessoal, tentam desqualificar meu trabalho e espero que a justiça eleitoral tenha ferramentas para combater essas fake news, garantindo a lisura do pleito”, argumentou.

Respigo

Site de enorme repercussão política do Estado vem realizando entrevistas com os candidatos ao Senado e Governo do Estado semanalmente. Um dos “puxa-sacos”, que que vivem à sombra do candidato reclamou, que uma parte da entrevista estaria “prejudicando” o seu “patrão” +++ Lamentavelmente boa parte dos políticos têm dificuldades para se manterem ativos, porque se cercam de “baba-ovos”, não de pessoas competentes. São os chamados “aspones”, que fazem de tudo para sempre estar ao lado “patrão” +++ Eleitor que irá votar em trânsito nas eleições gerais de outubro terá que solicitar a habilitação, que poderá ser feita na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) via internet ou nos cartórios eleitorais em todo o País. O voto em trânsito permite ao eleitor votar fora do seu domicílio eleitoral no dia das eleições +++ No pedido eletrônico o eleitor deve clicar no menu “fazer transferência do local de votação”, preencher os dados, consultar os locais com vagas disponíveis e seguir as orientações da página. No caso de atendimento presencial, basta apresenta rum documento oficial com foto ao cartório +++ O Fluminense recebe o Independiente Rivadavia hoje (11) pela Copa Libertadores. O jogo será às 18h no Maracanã +++ O São Paulo enfrenta o Bolívar, às 20h30, em La Paz. Pela Copa Sul-Americana.