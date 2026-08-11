Deputado Luizinho Goebel homenageia advogados pelo Dia da Advocacia

Por Assessoria

Publicada em 11/08/2026 às 14h00

O deputado estadual Luizinho Goebel também presta homenagem aos advogados de Rondônia pelo Dia da Advocacia, celebrado em 11 de agosto.

A data é dedicada aos profissionais que atuam na defesa dos direitos e interesses de cidadãos, empresas e instituições, contribuindo para o funcionamento da Justiça e para a garantia do acesso à defesa e à cidadania.

Luizinho Goebel destaca a importância da advocacia para a sociedade e reconhece o trabalho desenvolvido pelos profissionais que exercem a atividade em diferentes áreas do Direito e municípios de Rondônia.

“Neste 11 de agosto, quero parabenizar todos os advogados de Rondônia pelo trabalho e pela dedicação na defesa da Justiça, dos direitos e da cidadania. Que continuem exercendo essa importante missão com ética, responsabilidade e compromisso com a sociedade", afirmou Goebel.