Atletas do Construindo Campeões representam Porto Velho no Torneio Regional Norte

Por André Oliveira

Publicada em 11/08/2026 às 13h50

Atletas July Maciel e Emanuela Lima, integrantes do programa Construindo Campeões, da Semtel

Porto Velho estará representada no Torneio Regional Norte de Ginástica Rítmica 2026, que acontece de 12 a 16 de agosto, em Rio Branco, no Acre. As atletas July Maciel e Emanuela Lima, integrantes do programa Construindo Campeões, da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), participam da competição levando para a disputa o talento, a dedicação e a preparação desenvolvida ao longo dos treinamentos.

A participação das atletas reforça o papel do Construindo Campeões na formação esportiva de crianças e adolescentes, oferecendo oportunidades para o desenvolvimento de habilidades, disciplina, concentração e espírito de equipe, além de possibilitar a participação em competições de diferentes níveis.

Para o prefeito Léo Moraes, a participação das atletas em uma competição regional demonstra a importância de incentivar o esporte desde a base e criar oportunidades para novos talentos.

“É uma alegria ver nossas atletas levando o nome de Porto Velho para uma competição regional. O esporte transforma, ensina disciplina e abre portas, e nossa gestão trabalha para ampliar essas oportunidades. Estamos torcendo pela July e pela Emanuela e confiantes de que elas representarão muito bem a nossa cidade”, destacou o prefeito.

Francimeire destaca que a participação em uma competição regional é resultado de um processo contínuo de treinamento e dedicação

Para July Maciel, representar Porto Velho em uma competição regional é motivo de orgulho e também uma oportunidade de colocar em prática tudo o que vem sendo aprendido durante os treinamentos.

"Estou muito feliz por poder representar Porto Velho e o Construindo Campeões. Quero aproveitar essa oportunidade, dar o meu melhor e mostrar tudo o que aprendi nos treinos. É uma experiência muito importante para mim e espero voltar para casa com muito aprendizado".

A também atleta Emanuela Lima ressalta a importância da experiência e da preparação para enfrentar novos desafios. "Estou muito animada para participar dessa competição. A gente se prepara bastante e chegar até aqui já é uma conquista. Vou competir com muita dedicação, concentração e vontade de representar bem a nossa cidade".

A professora Francimeire Lavareda, responsável pelo acompanhamento das atletas, destaca que a participação em uma competição regional é resultado de um processo contínuo de treinamento e dedicação.

"É uma grande satisfação ver nossas atletas chegando a uma competição como essa. Todo o trabalho desenvolvido nos treinos busca não apenas melhorar a parte técnica, mas também trabalhar disciplina, confiança, responsabilidade e determinação. Essa oportunidade representa um passo importante na trajetória delas".

Para o secretário da Semtel, Cássio Moura, a presença das atletas em uma competição regional demonstra a importância de investir na base e criar caminhos para que novos talentos possam representar Porto Velho.

"O Construindo Campeões existe para transformar vidas por meio do esporte e proporcionar oportunidades. Ver nossas atletas viajando para representar Porto Velho em uma competição regional mostra que estamos construindo caminhos para que esses jovens possam desenvolver seus talentos, ganhar experiência e sonhar cada vez mais alto. Estamos na torcida por July e Emanuela e desejamos uma excelente competição".

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Foto: André Oliveira