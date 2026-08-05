5ª Copa Regional de Futebol Society entra no mata-mata; confira datas e confrontos

Por Pimenta Virtual

Publicada em 11/08/2026 às 08h20

A 5ª Copa Regional de Futebol Society entra agora em sua fase mais decisiva. Depois de uma intensa fase de grupos, chegou a hora do mata-mata, quando cada partida passa a valer a permanência na competição e não há mais espaço para erro.

No masculino, oito equipes seguem na disputa pelo título e os confrontos das quartas de final colocam frente a frente alguns dos principais times do futebol society de Rondônia.

Um dos duelos que mais chama atenção será entre Destaque/Pumas, de Ji-Paraná, e Real Porto, de Porto Velho. O confronto reedita a final do Campeonato Estadual deste ano, quando o Real Porto levou a melhor. Agora, os dois voltam a se encontrar em outra decisão, com um ingrediente a mais: o Destaque/Pumas é o atual campeão da Copa Regional e busca defender o título.

Outro grande confronto será entre Mascote/Rio Claro, de Espigão d’Oeste, e Lind’Água/Bela Vista, de Pimenta Bueno. O Mascote chega embalado após uma grande campanha na fase de grupos, enquanto a Lind’Água entra no mata-mata representando a cidade-sede e carregando uma tradição de quase 30 anos de história.

Também estarão frente a frente Primos, de Vilhena, e União Força Jovem, de São Felipe d’Oeste. Atual vice-campeão da Copa Regional, o Primos busca novamente chegar às fases finais, mas encontrará pela frente uma equipe que demonstrou muita entrega durante a primeira fase e chega disposta a surpreender.

Fechando as quartas de final, Nadir Uniformes, de Cacoal, enfrenta Alta Floresta. A Nadir chega respaldada pela história de bicampeã da Copa Regional, enquanto Alta Floresta mostrou força e poder ofensivo durante a fase de grupos e promete dificultar a caminhada dos cacoalenses.

Os confrontos masculinos serão disputados nos dias 15 e 16 de agosto, a partir das 17h30, no Complexo Geraldão, em Pimenta Bueno.

No feminino, a competição já chegou às semifinais. De um lado, ASPAFE, de Espigão d’Oeste, enfrenta Lind’Água/Arena São Caetano, de Pimenta Bueno. Na outra semifinal, Lendárias, de Cacoal, encara Reação, de Vilhena.

As semifinais femininas também serão realizadas nos dias 15 e 16 de agosto, com partidas a partir das 16h30, no Geraldão.

Agora não existe segunda chance. No masculino, quem vencer avança às semifinais; no feminino, a vitória significa um lugar na grande decisão. Com equipes de diferentes municípios ainda na briga pelo título, a expectativa é de um fim de semana de grandes jogos e muita movimentação no Geraldão.

A Copa Regional de Futebol Society 2026 reúne 24 equipes e cerca de 480 atletas, nas categorias masculina e feminina, representando 11 municípios de Rondônia, consolidando-se como uma das maiores competições de futebol amador do estado.

Os jogos acontecem no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno, com transmissão ao vivo pelo canal da TopNet TV no YouTube.