São Francisco do Guaporé recebe abertura do Campeonato Estadual de Velocross neste fim de semana
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 10/08/2026 às 16h11
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São Francisco do Guaporé será palco de muita velocidade e emoção no próximo domingo, 16 de agosto, com a realização da abertura do Campeonato Estadual de Velocross, evento que reunirá pilotos de diferentes regiões de Rondônia e promete movimentar o município com esporte, lazer e entretenimento para toda a família.

A programação do campeonato ocorre nos dias 15 e 16 de agosto e contará com disputas em diversas categorias, entre elas Infantil, Júnior, Feminina, Nacional Pro, Nacional 150/230, Nacional VX3, Importada Pro, Importada VX3, Trilheiros e Quadriciclos.

Além de reunir competidores de todo o Estado, a etapa terá inscrição gratuita e distribuirá mais de R$ 20 mil em premiações, fortalecendo o Velocross e incentivando a participação de novos atletas na modalidade.

O evento contará ainda com estrutura completa para receber pilotos e público, incluindo praça de alimentação e espaço destinado ao lazer e à convivência das famílias. A expectativa é de que a competição também contribua para movimentar o comércio e os serviços locais durante o fim de semana.

A abertura do Estadual é organizada pela Equipe Sucuri, com supervisão da LIMERO – Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia, e conta com apoio da Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé e da Câmara Municipal.

A realização da competição reforça o calendário esportivo do município e coloca São Francisco do Guaporé na rota dos grandes eventos do motociclismo estadual, proporcionando ao público a oportunidade de acompanhar de perto disputas de alto nível e prestigiar os pilotos rondonienses.

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