TRT-14 participa de encontro nacional sobre governança e gestão estratégica da Justiça do Trabalho

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 10/08/2026 às 17h01

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) participou, nesta quinta e sexta-feira (6 e 7/8), do II Encontro de Formação Continuada dos Secretários-Gerais da Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho. O TRT-14 é representado pelo secretário-geral da Presidência, João Bosco Machado de Miranda.

Realizado no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP), em Belém (PA), o encontro reúne representantes de 22 TRTs de todo o país para promover a formação continuada, a troca de experiências e o compartilhamento de boas práticas voltadas ao aprimoramento da gestão administrativa e governança da Justiça do Trabalho. A programação aborda temas diretamente relacionados à atuação das secretarias gerais dos Tribunais.

Para o secretário-Geral, João Bosco Machado de Miranda, a participação no 2º Encontro de Secretários contribui para o aperfeiçoamento das práticas de gestão e para o fortalecimento da cooperação entre os Regionais. “A troca de experiências entre os Tribunais é fundamental para conhecermos soluções que vêm apresentando bons resultados em diferentes regiões do país e, ao mesmo tempo, compartilharmos nossas próprias experiências. Essa integração fortalece a gestão e nos permite levar ao TRT-14 conhecimentos e boas práticas que podem contribuir para uma atuação cada vez mais eficiente e alinhada aos objetivos estratégicos da Justiça do Trabalho”, destacou.

Formação continuada e cooperação

O encontro integra uma iniciativa nacional da Justiça do Trabalho de formação continuada destinada aos secretários-gerais da Presidência dos TRTs. O trabalho teve início com o mapeamento das competências necessárias ao exercício da função e avançou para a estruturação de ações de capacitação e acordos de cooperação entre os 24 Tribunais.

A proposta considera o papel estratégico das Secretarias-Gerais da Presidência, responsáveis por assessorar diretamente as administrações dos Tribunais e contribuir para transformar as diretrizes institucionais em ações, projetos e resultados concretos.

Durante a abertura, representantes do TRT-8 destacaram justamente a importância dessa atuação para articular a visão estratégica das Presidências, o conhecimento técnico das unidades e a gestão das atividades administrativas.

Fotos da equipe de Comunicação do TRT-8)