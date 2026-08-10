Moradores de Rondônia podem receber a antena parabólica gratuita do Brasil Antenado

Por Assessoria

Publicada em 10/08/2026 às 16h11

O programa Brasil Antenado avança pelo país e já registrou, em 15 dias de agendamento, mais de 3 mil pedidos de instalação da antena digital gratuita. Em Rondônia, quatro cidades são atendidas na atual fase: Alto Alegre dos Parecis, Campo Novo de Rondônia, Nova Mamoré e Parecis. O objetivo é que as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico)aproveitem a oportunidade de obter sinal de televisão aberta gratuita e com mais de 100 canais.

Ao todo, mais de 100 mil famílias estão aptas a receber o benefício em 323 cidades de 16 Estados do país. Além de Rondônia, fazem parte Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins.

Nas fases anteriores do programa, promovidas de julho de 2025 a junho de 2026, foram entregues mais de 250 mil antenas no país.

A iniciativa é destinada às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que não têm acesso à televisão aberta, promovendo a inclusão social. Para solicitar uma antena com instalação gratuita, acesse o site www.brasilantenado.org.brou entre em contato pelo telefone e WhatsApp 0800 729 2404.

O programa é uma iniciativa do Ministério das Comunicações, executado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF) e acompanhado pela Anatel, por meio do Gaispi, grupo responsável pela coordenação dos projetos do edital do 5G.

Aprovação de quem já está conectado

Quem já garantiu o kit aprova o resultado. É o caso de Elizangela Deip, moradora de Coronel Sapucaia (MS), que usa a televisão como companhia no dia a dia: “Eu me levanto e já ligo a TV. Gosto de assistir jornal para ficar antenada em tudo o que está acontecendo no Brasil, novelas e programas de evangelização. Isso tem sido muito bom para mim. A imagem é boa, não trava. Está sendo maravilhoso”, conta.

Lá no Norte, em Cachoeira do Piriá (PA) — município de 20 mil habitantes —, Vilma dos Santos Miranda avalia o novo sinal: “Estou achando muito bom, a imagem é perfeita! Posso assistir tranquilamente. Os canais são ótimos também, só tenho que agradecer mesmo”. Sua conterrânea Fábia da Silva Costa reforça: “Muito boa a imagem, e de alta definição. Estou gostando demais.”

Sobre a EAF

A Entidade Administradora da Faixa (EAF) é uma instituição sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel e vinculada ao Ministério das Comunicações. Entre suas atribuições estão a limpeza da faixa de 3,5 GHz, essencial para a operação do 5G no país; a execução dos programas Siga Antenado e Brasil Antenado; a implantação das infovias na região amazônica, para expandir a infraestrutura de telecomunicações no Norte do Brasil; e o desenvolvimento das redes privativas de comunicação para o Governo Federal.

Crédito: Divulgação EAF