Iniciativa da Prefeitura regulariza gratificações para condutores de ambulância, beneficiando 104 servidores

Por Letícia Regis

Publicada em 10/08/2026 às 16h42

Em uma situação de emergência, cada minuto importa. Enquanto profissionais de saúde se dedicam ao atendimento, existe também um servidor responsável por garantir que o paciente chegue com segurança e agilidade ao lugar onde receberá o cuidado necessário. Ao volante de uma ambulância, o condutor enfrenta trânsito, longas distâncias e diferentes condições de deslocamento, sabendo que, muitas vezes, o tempo pode fazer toda a diferença.

Reconhecer esse trabalho é também reconhecer a importância de toda a cadeia que garante o atendimento de saúde à população.

Dentro do pacote de leis de valorização do funcionalismo, a Prefeitura de Porto Velho promove uma correção histórica para os condutores de ambulância, com a criação de um cargo específico e a regularização de gratificações da categoria.

A medida beneficia diretamente 104 servidores: 35 passam a integrar o novo cargo específico de Condutor de Ambulância, enquanto outros 69 servidores terão suas gratificações regularizadas, garantindo maior adequação funcional e segurança jurídica para esses profissionais.

A iniciativa também atende às mudanças promovidas na legislação federal em 2025, adequando a estrutura municipal às novas regras e corrigindo uma situação que há anos afetava especialmente os motoristas que atuam nos distritos.

Mais do que uma mudança administrativa, a medida representa reconhecimento. São profissionais que fazem parte de uma etapa essencial do atendimento em saúde e que, muitas vezes, percorrem grandes distâncias para garantir que moradores da capital e das comunidades mais afastadas tenham acesso aos serviços públicos.

Para o prefeito Léo Moraes, valorizar esses servidores é reconhecer que a qualidade do serviço público começa também por quem está na linha de frente, garantindo que ele aconteça.

“Quando uma ambulância sai para atender uma ocorrência, existe uma equipe trabalhando para salvar e cuidar de uma vida. O condutor faz parte dessa missão. Estamos corrigindo uma situação histórica, garantindo mais segurança e reconhecimento para esses profissionais e adequando o município à legislação”.

A regularização reforça o compromisso da gestão municipal com um funcionalismo mais valorizado, organizado e alinhado às necessidades da população.