Pastor Evanildo visita comunidades e lideranças e participa de congresso em São Miguel do Guaporé

Por Assessoria

Publicada em 10/08/2026 às 16h16

O candidato a deputado federal Pastor Evanildo (PSD) esteve em São Miguel do Guaporé neste fim de semana, onde cumpriu uma agenda de visitas, encontros com lideranças e representantes da comunidade. A programação também incluiu a participação no 42º Congresso Unificado da IEADSMG, reunindo membros e lideranças da Assembleia de Deus no município.

Durante a passagem pela cidade, Pastor Evanildo manteve conversas com lideranças locais e empresários, buscando conhecer de perto a realidade e as principais necessidades da população. Entre os encontros, esteve com o líder Carliro, além de Wellington e do empresário e amigo Rodrigo, em momentos de diálogo e troca de experiências sobre as demandas do município e da região.

A agenda também foi marcada pela participação no 42º Congresso Unificado da IEADSMG, considerado um momento de comunhão, louvor e fortalecimento da fé. Pastor Evanildo destacou a importância de estar próximo dos irmãos e agradeceu ao pastor presidente Rosivaldo de Moraes pela recepção e pelo acolhimento durante o evento.

“Participar do 42º Congresso Unificado foi uma alegria muito grande. É um momento de comunhão, de fortalecimento da fé e de reencontro com os irmãos. Quero agradecer ao pastor presidente Rosivaldo de Moraes pela recepção e por nos permitir viver esse momento tão especial junto à igreja”, afirmou Pastor Evanildo.

Além da programação religiosa, o pré-candidato aproveitou a visita para ampliar o diálogo com diferentes setores da sociedade. A proposta, segundo Evanildo, é percorrer municípios e comunidades, ouvir as pessoas e compreender as necessidades locais antes de apresentar propostas e buscar soluções para as demandas identificadas.

“Cada visita é uma oportunidade de ouvir, aprender e entender melhor aquilo que a população está vivendo. Estamos conversando com lideranças, empresários e moradores para conhecer as necessidades de cada comunidade. Esse contato direto é fundamental para quem deseja representar Rondônia e trabalhar por melhorias para os municípios”, destacou.