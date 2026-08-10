Inteligência Artificial entra na rotina das contratações públicas em Porto Velho

Por Helen Paiva

Publicada em 10/08/2026 às 16h21

Uma tarefa que antes poderia levar dias para ser concluída agora pode ganhar agilidade com o apoio da Inteligência Artificial. É essa mudança, já presente em diferentes áreas de trabalho, que servidores municipais estão aprendendo a levar também para o planejamento e os processos de contratações públicas de Porto Velho.

Durante quatro dias de capacitação, os participantes conheceram ferramentas de IA e, principalmente, aprenderam como utilizá-las na prática, com atenção à padronização dos processos, redução de erros e segurança jurídica.

O palestrante Francisco Netto, especialista em Licitações, Controle Interno, Auditoria e Compliance, explica que a tecnologia chega para auxiliar o trabalho do servidor, mas seu uso exige conhecimento.

“A capacitação tem como propósito aperfeiçoar os servidores no planejamento das contratações, buscando mais rapidez, eficiência e segurança jurídica. A Inteligência Artificial chega como uma ferramenta de apoio, que ajuda a padronizar processos e a reduzir as chances de erros quando utilizada de forma adequada”.

O prefeito Léo Moraes destacou que a adoção de novas tecnologias na administração pública deve estar aliada à qualificação dos servidores e à responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

“A tecnologia precisa estar a serviço das pessoas e de uma gestão cada vez mais eficiente. Ao capacitar nossos servidores para utilizar a Inteligência Artificial com responsabilidade e segurança, estamos modernizando processos, reduzindo burocracias e criando condições para entregar serviços públicos melhores à população.”

NA PRÁTICA

Para quem trabalha diretamente com planejamento e processos administrativos, o aprendizado já encontra espaço na rotina. Leonardo Oliveira, gerente da SMD e responsável pela área orçamentária e financeira da secretaria, participou dos quatro dias de formação.

“A Inteligência Artificial torna o nosso trabalho muito mais produtivo. Atividades que antes poderiam levar dias para serem concluídas podem ser feitas de forma muito mais prática e rápida. Tudo o que aprendemos aqui pode ser aplicado na nossa rotina, desde as aquisições até o planejamento, PPA, LOA e PCA”.

A capacitação foi realizada nos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto, no Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Jorge Andrade. Além do conteúdo teórico, os servidores tiveram a oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido e entender como utilizar a IA como ferramenta de apoio às atividades da administração pública.