Cras Fernando Rocha reúne famílias em celebração pelo Dia dos Pais

Por Adaides Batista

Publicada em 10/08/2026 às 16h18

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Fernando Rocha realizou, na sexta-feira (7), uma festa em comemoração ao Dia dos Pais para os usuários da unidade. A programação proporcionou um momento de confraternização, alegria e reconhecimento da importância da figura paterna na família e na comunidade.

A iniciativa integra as ações de convivência desenvolvidas pelo Cras, que tem entre suas principais atribuições o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social. Mais do que um espaço de atendimento, o Cras é uma referência para as famílias do território, promovendo acolhimento, orientação e atividades que estimulam a participação social e a construção de relações de solidariedade.

Durante a celebração, os usuários puderam compartilhar momentos de descontração e convivência, reforçando os laços construídos ao longo das atividades realizadas pela unidade, e ainda, com sorteio de brindes. Datas comemorativas, como o Dia dos Pais, também são oportunidades para aproximar as famílias dos serviços socioassistenciais e valorizar histórias, afetos e diferentes formas de constituição familiar.

Para a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, ações como essa demonstram que a política de assistência social também se constrói por meio da convivência, da escuta e da valorização das pessoas. O trabalho desenvolvido pelos Cras busca fortalecer a autonomia das famílias e ampliar sua rede de proteção e apoio.

O coordenador do Cras, Fernando Rocha, destaca que os Cras exercem um papel fundamental na aproximação da Prefeitura com as comunidades.

“O Cras é a porta de entrada da assistência social e um espaço onde as famílias encontram acolhimento, orientação e oportunidades de convivência. Momentos como a celebração do Dia dos Pais fortalecem vínculos, aproximam a comunidade e mostram que cuidar das pessoas também significa valorizar suas histórias e seus afetos.”

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, ressalta que o fortalecimento das famílias e das comunidades está entre as prioridades da gestão municipal.

“Uma cidade mais humana se constrói cuidando das pessoas e fortalecendo as famílias. As ações realizadas nos Cras aproximam o poder público da comunidade e criam espaços de convivência, respeito e solidariedade. É assim que construímos uma Porto Velho mais acolhedora e inclusiva.”

A festa do Dia dos Pais no Cras Fernando Rocha reafirma, assim, o compromisso da Semias com uma política de assistência social próxima das famílias, que reconhece a convivência comunitária como instrumento de proteção social, cidadania e fortalecimento dos vínculos.