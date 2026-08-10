Vereadores de Porto Velho querem vagas na Ale-RO, três buscam vagas na Câmara Federal, 4 deputados bons de votos trabalham a reeleição

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/08/2026 às 14h20

Eleições – Muita mobilização nos bastidores da política, após o fim das convenções partidárias que definiram os candidatos aos inúmeros cargos eletivos, que estarão em disputa nas eleições gerais de outubro. Além das eleições em nível nacional, de presidente da República e vice, teremos no Estado, assim como nos demais disputa pelos cargos de governador e vice, duas das três vagas ao Senado, Câmara Federal no caso de Rondônia oito vagas e Assembleia Legislativa, 24 cadeiras. E a busca de as cadeiras na Ale-RO promete ser das mais difíceis, pois 20 dos deputados da atual legislatura são candidatos à reeleição e, como alguns tem mais de um mandato e já contam com infraestrutura significativa que o cargo proporciona saem na frente de os demais.

Deputados – A missão de reeleição, não será das mais fáceis. Pois temos candidatos com condições de somar votos suficientes para se eleger, inclusive ex-deputados (federal estadual), ex-prefeitos, vereadores considerados bons de votos, que estão na busca de vaga no Legislativo Estadual. Quem pretende se eleger deputado estadual tem que estar ciente de as dificuldades que terão pela frente, pois os dentro da lista de parlamentares que estão trabalhando a reeleição temos alguns dos mais experientes e bons de votos, como Luizinho Goebel (PL-Vilhena), que está no quinto mandato; Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), o mais bem votado (25.603 votos) em 2022; Yeda Chaves (UB-PVH), 24.667 votos, Ismael Crispin (PP-São Miguel do Guaporé) 23.417 votos, todos somaram mais de 20 mil votos em 2022 e com chances reais de manter ou até ampliar as votações de as eleições gerais anteriores.

Irresponsabilidade – A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Ale) não tem levado sorte na contratação de empresas responsáveis (ou irresponsáveis) para os serviços de limpeza. A anterior, além de não cumprir com o número de pessoas que deveriam ser contratados também atrasava o pagamento do pessoal. A atual não é diferente da anterior, pois não vem cumprindo com constância os repasses do vale transporte, que ocorreu no mês anterior. Hoje estamos no dia 10 e não foi pago o salário do mês anterior. E o que se comenta na “boca do povo” é que o Legislativo Estadual é que não está pagando o pessoal em dia. Mas as obrigações financeiras com a empresa estão sendo cumpridas rigorosamente pela Mesa Diretora da Ale-RO, não somente com ela, mas com a demais prestadoras de serviços e com o quadro de servidores efetivos, concursados e comissionados. Com certeza o presidente Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) tomará as devidas providências. Uniforme novo é bonito, mas não garante comida à mesa. Um pouco antes de fechar a coluna veio a informação que depositaram o salário por volta das 12h.

Vereadores – Porto Velho elegeu em 2024, 23 vereadores, dois a mais que nos mandatos exteriores. Nenhum deles é do PT e vários estão trabalhando candidaturas a deputado estadual. Estão na lista de candidatos à Assembleia Legislativa os vereadores Everaldo Fogaça (PSD), Marcos Combate (Avante), Jeovani Ibiza (Avante), Zé Paroca (Avante), Breno Mendes (Avante), Márcio Pacelli (Republicanos), Adalto de Bandeirantes (Republicanos), Fernando Silva (Republicanos), Pedro Geovar (Novo) e Gilber Mercês (Novo). Todos estão trabalhando forte a busca de cadeiras na Ale-RO e, como Porto Velho teve em 2024 cerca de 360 mil eleitores em condições de voto, as chances de eleger alguns vereadores são reais. Os deputados que buscam a reeleição que se cuidem.

Federal – Na atual legislatura Porto Velho tem quatro dos oito deputados federais, os demais são do interior. O mais bem votado em 2022 (85.596 votos), Fernando Máximo (PL) é candidato a senador. Sílvia Cristina, com domicílio eleitoral em Ji-Paraná, segunda colocada (64.941 votos) em 2022 também concorrerá ao Senado, portanto, duas vagas estão em aberto. Os demais deputados concorrerão à reeleição. Para a área federal, Porto Velho tem três vereadores na disputa. Estão na lista o pastor Evanildo Ferreira (PSD), pai do deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Cruz (Avante), Elis Regina (UB) e Sofia Andrade (PL), todos vereadores em Porto Velho. Tudo sinaliza que a disputa pelas vagas na Câmara Federal e principalmente na Ale-RO será árdua devido o histórico político de a maioria deles, que é dos mais positivos.

Respigo

As convenções já definiram os candidatos que estão em condições de disputar as eleições gerais de outubro e esperam pela confirmação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), até o dia 15. A partir do dia a 16 os candidatos já poderão abrir as campanhas políticas em busca dos votos dos eleitores +++ O deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), candidato à reeleição tem reunião marcada na manhã de terça-feira (11) com seus assessores para tratar do futuro político, já que teremos eleições gerais este ano. Jean Mendonça se destaca como um dos políticos proativos da nova safra e com ampla folha de bons serviços prestado para a comunidade da capital e do interior +++ Rondônia tem a segunda maior frota de veículos automotores da região Norte. O líder é o Pará com 1.136.701, enquanto Rondônia tem 1,325.125 +++ Temperatura elevada nos últimos dias em Rondônia. Hoje (10) por volta das 12h os termômetros marcavam 35 graus com sensação térmica de 38 graus.

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