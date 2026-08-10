Rosamaria Murtinho mostra Mauro Mendonça em leito e preocupa fãs

Por IG

Publicada em 10/08/2026 às 15h32

Rosamaria Murtinho, de 93 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar duas fotos ao lado do marido, Mauro Mendonça, celebrando o Dia dos Pais, no último domingo (9). Nas imagens, o ator de 95 anos surge deitado em um leito hospitalar, rodeado pela família.

Em um dos registros, é possível ver os filhos Rodrigo, João Paulo e Mauro Mendonça Filho. Além disso, os netos Pedro e Sofia também marcaram presença na comemoração. Em outra imagem, Rosamaria posa sorridente ao lado do marido e da neta.

Na legenda da publicação, a atriz fez questão de destacar o momento descontraído em família. "Dia dos pais e Maurão caindo na gargalhada com filhos e netos!", escreveu a atriz.

Nos comentários da publicação, famosos deixaram mensagens carinhosas e expressaram a saudade que sentem do ator. "Feliz dia dos pais!!!! Muitas saudades de vc Maurão!", escreveu Alessandra Negrini."Família que amo", disse Glória Pires."Viva Maurão!", declarou Drica Moraes.

Filho caçula do casal de atores icônicos, o renomado diretor de televisão Mauro Mendonça Filho, também compartilhou o registro do momento especial nas redes sociais. Na legenda da publicação, ele destacou a garra e o bom humor do pai: "Maurão, guerreiro. Não perde nunca o bom humor. Te amo, papai!".