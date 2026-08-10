Casamento Comunitário celebra o amor e oficializa a união de 40 casais em Porto Velho 

Por Adaides Batista

Publicada em 10/08/2026 às 15h45

A Prefeitura de Porto Velho promoveu no sábado (8) a 2ª edição do Casamento Comunitário gestão Léo Moraes, oficializando a união de 40 casais. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), sob a coordenação das diretoras Poliana Mendonça do Departamento de Proteção Social Especial (DPSB), Tatiana Alencar do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (DGSuas) e do diretor de Administração da Semias, Raimundo Reydson Souza, com total apoio do secretário Paulo Afonso e do prefeito Léo Moraes, que tem se destacado pela sensibilidade em implementar políticas que garantem cidadania e dignidade às famílias do município de Porto Velho.

Um momento de emoção, alegria e celebração do amor marcou a realização do Casamento Comunitário 2026, A cerimônia aconteceu no sábado (8), no Salão do Hotel L'Acordes, e reuniu 40 casais que tiveram a oportunidade de oficializar gratuitamente suas uniões civis.

O ambiente foi cuidadosamente preparado para tornar a ocasião ainda mais especial. A decoração, pensada para criar uma atmosfera de casamento e celebração, contribuiu para transformar o salão em um cenário acolhedor e elegante para receber os noivos, seus familiares e convidados. A oficialização do casamento foi realizada pela Juíza de Paz Mírian Brizard.

Juntos há nove anos, Bessange José do Nascimento celebrou a oficialização da união com Rosemares e agradeceu à Prefeitura pela oportunidade de realizar o sonho do casamento civil.

"Estamos muito felizes por finalmente realizar esse sonho depois de oito anos vivendo juntos. Agradecemos à Prefeitura de Porto Velho e à Semias por proporcionar esse momento tão especial. Talvez, sem essa iniciativa, demorássemos ainda mais para conseguir oficializar nossa união. Hoje estamos aqui, emocionados, celebrando nosso amor e começando uma nova etapa da nossa vida junto. É uma iniciativa muito bonita, que ajuda a realizar o sonho de muitas famílias."

Israel Soares de Souza e Francisca Machado oficializaram a união durante o Casamento Comunitário

Juntos há oito anos, Israel Soares de Souza e Francisca Machado oficializaram a união durante o Casamento Comunitário e celebraram a realização de um sonho construído ao longo da vida a dois.

"Depois de oito anos construindo nossa vida juntos, finalmente conseguimos realizar o sonho de oficializar nossa união. Estamos muito felizes e agradecidos à Prefeitura de Porto Velho e ao prefeito Léo Moraes por nos proporcionar esse momento tão importante. Para nós, essa iniciativa fez toda a diferença, pois talvez ainda levássemos muito tempo para conseguir realizar esse desejo. Hoje vivemos uma emoção muito grande, celebrando nosso amor e iniciando uma nova fase da nossa história. É uma ação muito bonita, que ajuda muitas famílias a transformar um sonho em realidade."

A programação também contou com música ao vivo, que acompanhou diferentes momentos da cerimônia e ajudou a criar o clima de romantismo e emoção. Entre abraços, sorrisos, aplausos e lágrimas de felicidade, os casais viveram uma experiência que ficará registrada não apenas em fotografias, mas também na memória de suas famílias.

Casamento Comunitário representou a concretização de um sonho

Para muitos dos participantes, o Casamento Comunitário representou a concretização de um sonho que, por diferentes motivos, ainda não havia sido possível realizar. A iniciativa da Prefeitura possibilitou que os casais oficializassem gratuitamente a união civil, garantindo acesso a um direito e eliminando os custos cartorários que muitas vezes dificultam esse processo para famílias de menor renda.

Mais do que uma cerimônia coletiva, o evento representou uma ação de cidadania, inclusão social e fortalecimento dos vínculos familiares. A política de assistência social também se expressa em iniciativas que reconhecem a importância da família, promovem direitos e criam condições para que as pessoas possam concretizar projetos importantes de suas vidas.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância de proporcionar às famílias momentos que unem cidadania e realização pessoal.

Léo Moraes destacou a importância de proporcionar às famílias momentos que unem cidadania e realização pessoal

"Cada casal que esteve aqui trouxe consigo uma história, uma trajetória e um sonho. Poder contribuir para que essas pessoas oficializem sua união é uma forma de promover cidadania, fortalecer as famílias e reafirmar que a Prefeitura trabalha para transformar sonhos em realidade", afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, ressaltou que o Casamento Comunitário demonstra que a assistência social também atua na promoção da cidadania e na garantia de direitos.

"Foi uma grande alegria acompanhar esse momento tão especial. Cada casal tem sua própria história e, hoje, todos puderam celebrar juntos a realização de um sonho. O Casamento Comunitário é uma ação que fortalece vínculos, garante direitos e demonstra que as políticas públicas podem estar presentes também nos momentos de felicidade das famílias".

Momento especial quando o prefeito Léo Moraes anunciou que cinco casais, a partir de um sorteio, teriam uma diária grátis no Hotel L'Acordes.

Uma celebração para guardar na memória

Cerimônia foi marcada por momentos de emoção, desde a chegada dos casais até a oficialização das uniões

A cerimônia foi marcada por momentos de emoção, desde a chegada dos casais até a oficialização das uniões. Familiares e convidados acompanharam de perto cada etapa, compartilhando com os noivos a alegria de um dia tão significativo.

A combinação entre decoração especial, música ao vivo, cerimônia, fotografias e a presença de familiares e amigos criou um ambiente de celebração coletiva, no qual diferentes histórias de amor se encontraram em um mesmo espaço.

Ao final, os 40 casais deixaram o local não apenas como participantes de uma cerimônia, mas como protagonistas de um novo capítulo de suas histórias. Para a Prefeitura de Porto Velho e a Semias, o evento reafirmou que promover cidadania também significa criar oportunidades para que as pessoas possam realizar sonhos, fortalecer seus vínculos e celebrar a vida.