Virginia cita Zé Felipe em meio a rumores de traição de Vini Jr.

Por IG

Publicada em 10/08/2026 às 15h28

Virginia Fonseca se manifestou sobre sua relação com o ex-companheiro, Zé Felipe, neste fim de semana. A declaração da influenciadora ocorreu após rumores de que o atual namorado, Vini Jr., teria flertado com uma modelo transexual.

Ao ser questionada pelo Link TV sobre o que pode colocar um fim à torcida do público para que ela e o sertanejo reatem o relacionamento, Virginia disparou: "Eu acho que com o tempo".

Na sequência, a influenciadora destacou que entende o carinho e a insistência dos fãs em uma reconciliação. "Eu também tenho que respeitá-los. Eu e o Zé tivemos uma relação muito linda. Foram cinco anos, então, claro, eles pegaram o amor, criaram carinho e eu tenho que respeitar isso", disse.

Por fim, Virginia afirmou que acredita que, com o passar do tempo, os fãs passarão a entender a nova dinâmica da relação entre ela e o ex-companheiro. "Eu sei que, com o tempo, eles vão entender e vão viver a relação, como eu e o Zé vivemos", concluiu.

A torcida pela volta do ex-casal voltou a ganhar força na última semana, quando Virginia e Zé Felipe se reuniram em um apartamento, em São Paulo, para acompanhar a recuperação das filhas, Maria Alice, de cinco anos, e Maria Flor, de 3, que passaram por cirurgias de amígdalas e adenoides.

Polêmica com modelo transexual

Vini Jr. voltou a ver seu nome envolto em uma polêmica que gerou burburinho nas redes sociais. Neste sábado (8), a modelo trans Nina Hoffmann veio a público expor uma suposta interação com o jogador de futebol.