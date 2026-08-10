União da Vitória e Santa Rosa/Kapa 80 conquistam títulos no Campeonato Setor Leste 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/08/2026 às 09h00

O Campeonato de Futebol Setor Leste 2026 chegou ao fim no último sábado, 8 de agosto, com duas decisões realizadas na Comunidade Kapa 80. A rodada definiu os campeões das Séries A e B e reuniu atletas, equipes e torcedores em uma programação marcada pela disputa esportiva.

Pela Série A, o título ficou com o União da Vitória. Em uma partida disputada, a equipe venceu o Santa Rosa/Kapa 80 por 2 a 1 e garantiu a conquista na grande final da competição.

Já na Série B, o Santa Rosa/Kapa 80 levou a melhor sobre o Cachoeira. Jogando diante da própria torcida, a equipe venceu por 2 a 0 e terminou a competição com o título da categoria.

Além dos resultados em campo, o campeonato teve como destaque a participação das comunidades e a integração proporcionada pelo futebol. A competição também reuniu atletas e torcedores em torno do esporte, associado a momentos de lazer e qualidade de vida.

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da SEMELC, parabenizou atletas, equipes, organizadores e torcedores que participaram do Campeonato de Futebol Setor Leste 2026.

Com as decisões das duas categorias, a competição foi encerrada com a definição dos campeões: União da Vitória, na Série A, e Santa Rosa/Kapa 80, na Série B.