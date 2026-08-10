Ji-Paraná vence o Gazin Porto Velho e conquista o pentacampeonato Sub-20

Por FFER

Publicada em 10/08/2026 às 08h30

O Ji- Paraná voltou a vencer o Gazin Porto Velho na manhã deste sábado no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, com gol aos 25 minutos do primeiro tempo, Luan marcou numa cobrança de falta um belo gol, no ângulo sem chances de defesa para o goleiro da Locomotiva. As duas equipes fizeram uma grande final cheia de possibilidades na primeira etapa, com o Gazin Porto Velho tendo mais posse de bola, mas sem conseguir construir chances claras de gols, enquanto o Jipa era muito perigoso nos contra ataques. Mesmo com um grande volume de jogo a primeira etapa terminou mesmo no 1 a 0 para o Jipa.

Na segunda etapa o jogo ficou mais aberto, as primeiras chances de gols foram para o Gazin Porto Velho, que esbarrou na tarde inspirada do goleiro Vinicius que fez grandes defesas, o Ji-Paraná rápido nos contra ataques, mas aos 30 minutos o jogador Riquelme foi expulso, após dar pontapé no jogador Samuel. Com a um jogador a mais a Locomotiva passou a pressionar ainda mais o Jipa, foi quando o goleiro Vinicius passou a ser mais exigido no jogo, aos 36 minutos França livre bateu, mas Vinicius fez grande defesa. Na sequência o Jipa chegou com perigo no contra ataque.

Aos 52 minutos o árbitro João Jadson encerrou a partida e o Ji-Paraná conquistou o pentacampeonato do Rondoniense Sub-20 e o terceiro título da base, porque já tinha conquistado o Rondoniense Sub-15 e o Rondoniense Sub-17. Em 2027 o Clube disputa várias competições em cenário nacional como por exemplo a Copa do Brasil Sub-15, Sub-17 e o Sub-20 e com o time profissional. O Troféu Wolney Alonso foi entregue pelo presidente Heitor Costa para festa do Ji-Paraná no Centro de Desenvolvimento do Futebol.