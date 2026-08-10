Flamengo e Corinthians vencem; JIR 2026 adiado; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 10/08/2026 às 08h20

Destaques da rodada 22 do Brasileirão 2026. Tabelinha Rondoniense: JIR 2026 adiado e aventura e natureza em Vilhena.

Flamengo e Corinthians vencem, Grêmio vira e Clássico Vovô termina empatado.

Brasileirão - A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro começou quente. No Nilton Santos, Botafogo e Fluminense empataram em 1 a 1 no Clássico Vovô, com gols de Alex Telles para o Glorioso e Ignácio para o Tricolor carioca.

Em Porto Alegre, a crise do São Paulo aumentou: o time saiu na frente com gol contra, mas levou a virada do Grêmio por 2 a 1 (gols de Wallace e Pavón), chegando ao oitavo jogo sem vencer.

Em Belém, Remo e Atlético-MG fizeram um jogo movimentado que terminou em 2 a 2 no Mangueirão. Já no Couto Pereira, o Coritiba fez valer o mando de campo e bateu a lanterna Chapecoense por 2 a 1, subindo para a oitava posição na tabela.

De ontem

O domingo fechou a 22ª rodada do Brasileirão com grandes jogos. Em Bragança Paulista, o Corinthians bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, com gols de Garro e Pedro Raul, sendo o único paulista a vencer no dia. O líder Palmeiras parou no Internacional e empatou sem gols em casa, enquanto o Mirassol caiu para o Cruzeiro por 3 a 1 e o Santos levou 2 a 0 do Athletico-PR na Vila.

No Rio, o Flamengo vingou a eliminação na Copa do Brasil e derrotou o Vitória por 2 a 0 (gols de Pulgar e Bruno Henrique), encostando no topo da tabela. Já na Fonte Nova, Bahia e Vasco fizeram um duelo movimentado, mas ficaram no 0 a 0, após quatro gols anulados por impedimento.

Tabelinha Rondoniense

Fase final do JIR é adiada e Vilhena abre 600 vagas para corrida com trilha e riacho.

JIR - Atenção, atletas e torcedores rondonienses. A Prefeitura de Jaru comunicou o adiamento da fase final da 17ª edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR 2026), que estava prevista para começar na próxima semana, dia 14 de agosto.

A decisão foi tomada pelo Governo do Estado, por meio da Sejucel. O motivo? As datas do JIR acabaram coincidindo com o período dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER). Para não prejudicar a participação dos atletas e garantir a força máxima na representatividade dos municípios em ambos os eventos, optou-se pela mudança.

Agora, a Comissão Organizadora trabalha na definição do novo calendário. A nova data será divulgada em breve. Fique ligado para mais atualizações.

Aventura - Atenção, corredores. Estão abertas as inscrições para a 2ª edição da Corrida Desafio Verde em Vilhena. O evento acontecerá no dia 29, com concentração a partir das 15h30 no Shopping Jardins de Vilhena e largada às 16h30.

A prova traz um percurso radical de 5 km que inclui mais de 1 km de mata fechada e travessia de riachos. Para concorrer aos pódios e garantir garrafinha retornável, são disponibilizadas 600 vagas pelo site da i9 Cronometragem. Quem ficar de fora também poderá correr fazendo a doação de um brinquedo.

Além do kit corrida para os 200 primeiros inscritos, a programação terá zumba, sorteios e atrações infantis. A entrega dos kits será no dia 28 no Parque Shopping Vilhena.