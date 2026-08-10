STJD Itinerante acontece no 27 de agosto pela primeira vez em Porto Velho

Por FFER

Publicada em 10/08/2026 às 14h00

Pela primeira vez, Rondônia receberá uma sessão itinerante do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O evento será realizado no dia 27 de agosto de 2026, no auditório da OAB Rondônia, em Porto Velho, por meio de uma parceria entre a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), a OAB/RO e o STJD. A iniciativa representa um marco para o futebol rondoniense e reforça o protagonismo do Estado no cenário esportivo nacional.

A sessão integra o programa STJD Itinerante, que tem como objetivo descentralizar a atuação da Justiça Desportiva e aproximar o Tribunal das federações, clubes, advogados e demais profissionais do futebol em diferentes regiões do país. Para o vice-presidente da FFER, Bruno Costa, a realização do evento em Rondônia é uma oportunidade de colocar o Estado em destaque e proporcionar um momento histórico para o futebol local.

O presidente do STJD do Futebol, Luís Veríssimo, destacou que as sessões itinerantes fortalecem a interlocução entre o Tribunal e os agentes regionais, contribuindo para a qualificação da atuação de auditores e procuradores e para o fortalecimento da segurança jurídica desportiva. A iniciativa também demonstra o compromisso da atual gestão do STJD com a modernização, aproximação e fortalecimento da Justiça Desportiva em todas as regiões do Brasil.