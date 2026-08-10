Terremoto atinge a Colômbia e causa destruição em várias cidades; mortes chegam a 111

Por G1

Publicada em 10/08/2026 às 15h11

A capital, Bogotá, e as cidades de Cali, Manizales e Pereira foram os locais mais atingidos. Países vizinhos também sentiram o tremor.

O tremor teve magnitude 7,4 e teve epicentro em San José del Palmar, no oeste colombiano, a uma profundidade de 103 km.

Mais de 111 pessoas pessoas morreram e se 87 se feriram devido ao terremoto; É o maior abalo sísmico na região em uma década, diz o serviço geológico da Colômbia

Segundo o presidente Alberto de la Espriella, ao menos 61 prédios colapsaram no país; há presos nos escombros.

A capital, Bogotá, e as cidades de Cali, Manizales e Pereira foram os locais mais atingidos. Países vizinhos também sentiram o tremor.