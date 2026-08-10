Adesivo eleitoral pode levar à perda da cobertura de seguro

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 10/08/2026 às 15h01

Motoristas que pretendem adesivar veículos com propaganda eleitoral ou utilizá-los em atividades de campanha nas eleições 2026 devem informar previamente a seguradora para evitar problemas em caso de sinistro. O alerta é da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

Segundo a vice-presidente da Comissão de Seguro Auto da entidade, Keila Farias, a adesivação com material eleitoral e o uso do automóvel em atividades de campanha podem ser considerados pelas seguradoras como aumento de risco, devido à maior exposição a acidentes, vandalismo e circulação em eventos públicos.

A FenSeg acrescenta que mudanças no perfil de uso do veículo sem atualização da apólice podem resultar em recusa de indenização por roubo, furto ou colisão.

As seguradoras argumentam que a utilização do carro para transporte de material de campanha, deslocamento de equipes ou atividades de apoio altera as condições avaliadas quando o contrato foi firmado.

A entidade também destaca que danos a adesivos, plotagens e envelopamentos geralmente não estão cobertos pelos seguros convencionais. Além disso, prejuízos decorrentes de tumultos, motins e atos de vandalismo costumam estar entre as exclusões previstas nos contratos.

Como evitar a perda da cobertura

Informar a seguradora antes de adesivar o veículo

Comunicar qualquer mudança na utilização do carro durante a campanha eleitoral

Consultar o corretor de seguros antes de prestar serviços a candidatos ou partidos

Solicitar um endosso para registrar formalmente a alteração na apólice, quando necessário

Verificar se o envelopamento exige atualização do registro do veículo junto ao Detran

Conferir quais danos e situações estão excluídos da cobertura contratada