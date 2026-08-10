Cafeicultura indígena é fortalecida com capacitação do Sistema Faperon/Senar

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 10/08/2026 às 15h56

O Sistema Faperon/Senar Rondônia, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Cacoal, promoveu, nos dias 27 e 28 de julho, o curso de Produção de Mudas de Café para produtores da etnia Paiter Suruí, na Aldeia Joaquim, localizada na Linha 11, zona rural de Cacoal, por meio do Departamento Técnico do Senar Rondônia. A capacitação teve como objetivo fortalecer a cafeicultura na comunidade utilizando a disseminação de técnicas voltadas à produção de mudas de qualidade, etapa fundamental para o aumento da produtividade e da sustentabilidade das lavouras.

O curso, ministrado pelo instrutor Nélio Luis Ferron, reuniu conteúdos teóricos e atividades práticas que permitiram aos participantes conhecer todas as etapas da produção de mudas clonais de café, desde a implantação do viveiro até o plantio das estacas.

Na etapa teórica, os produtores receberam orientações sobre a legislação que regulamenta a produção de mudas, com destaque para a Instrução Normativa nº 35/2012 e a Portaria nº 558/2016 da Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron). Também aprenderam a identificar as principais variedades de café clonal, analisando características como vigor, porte e arquitetura das plantas, além de conhecer os critérios para construção de viveiros, identificação de canteiros, irrigação, tratos culturais, controle de plantas daninhas, adubação de cobertura e manejo de pragas e doenças.

Já na parte prática, os participantes prepararam o substrato, realizaram a adubação, fizeram o enchimento das sacolas e acompanharam todas as etapas da propagação vegetativa do café clonal. As atividades incluíram a seleção dos clones 25, R22, 156 e LB15, a coleta de brotações, o corte das estacas e o plantio, proporcionando uma vivência completa das técnicas apresentadas durante o curso.

A ação integra o conjunto de capacitações oferecidas pelo Sistema Faperon/Senar para ampliar o acesso de produtores rurais ao conhecimento técnico e às tecnologias aplicadas no campo, contribuindo para o fortalecimento da cafeicultura e o desenvolvimento sustentável das comunidades atendidas.