Inscrições para a Agrotec 2026 são prorrogadas até 13 de agosto

Por Jean Carla Costa

Publicada em 10/08/2026 às 16h01

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), prorrogou até 13 de agosto o prazo de inscrição nos editais de participação da 2ª Agrotec – Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar. O evento será realizado de 26 a 30 de agosto, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Segundo o secretário da Semagric, Douglas Bener, a prorrogação busca ampliar a participação do setor produtivo. “É mais uma oportunidade para que produtores e empresas façam parte da Agrotec e apresentem a força da nossa produção”.

Para o prefeito Léo Moraes, ampliar o prazo significa garantir que mais produtores e empresas tenham a oportunidade de participar da feira. “A Agrotec é uma grande vitrine para quem produz, empreende e acredita no potencial de Porto Velho. Ao ampliar o prazo de inscrição, queremos garantir que mais pessoas tenham a oportunidade de participar, apresentar seus produtos e fortalecer seus negócios”.

Para o coordenador da 2ª edição da Agrotec, Herlan Lopes, a participação dos diferentes segmentos fortalece a proposta da feira. “A Agrotec conecta o produtor, a tecnologia e o consumidor, valorizando quem produz em Porto Velho”.

Participação nos espaços é gratuita, conforme as regras previstas nos chamamentos públicos

Com a prorrogação, permanecem abertas as inscrições dos Editais nº 001/2026 e nº 002/2026. O primeiro é destinado a agricultores familiares, produtores rurais, agroindústrias e demais empreendedores do setor. O segundo é voltado a empresas expositoras e apoiadoras. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet.

Editais e inscrições

📄 Edital nº 001/2026 — Expositores da agricultura familiar e agroindústria

Acessar Edital nº 001/2026

📝 Inscrição — Edital nº 001/2026

Formulário de inscrição

📄 Edital nº 002/2026 — Empresas expositoras e apoiadoras

Acessar Edital nº 002/2026

📝 Inscrição — Módulo I: empresa expositora

Formulário de inscrição — Módulo I

📝 Inscrição — Módulo II: proposta de apoio

Formulário de inscrição — Módulo II

Atenção: o Edital nº 03/2026, destinado à seleção de organização da sociedade civil para a Praça de Alimentação, já teve o período de inscrições encerrado. Portanto, neste momento, permanecem disponíveis para inscrição apenas os Editais nº 001/2026 e nº 002/2026, com prazo prorrogado até 13 de agosto de 2026.

Os interessados devem observar a documentação e os critérios estabelecidos em cada edital. A participação nos espaços é gratuita, conforme as regras previstas nos chamamentos públicos.