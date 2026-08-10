De pai para filho, gerações se encontram na Rua de Lazer

Por Helen Paiva

Publicada em 10/08/2026 às 16h05

Ser pai há décadas, experimentar a paternidade pela primeira vez ou descobrir que algumas brincadeiras ficam ainda melhores quando compartilhadas com os filhos.

E neste domingo (9), foi assim, diferentes gerações de pais se encontraram na Rua de Lazer, durante a programação especial de Dia dos Pais promovida pela Prefeitura de Porto Velho.

Francisco Almeida conhece bem o espaço. Pai de 12 filhos, ele frequenta a Rua de Lazer desde o início e conta que quase todos os domingos está por lá. Desta vez, veio acompanhado da esposa, filha e neto para aproveitar a programação.

“Eu vim trazer a minha esposa, meu neto. Meus filhos já estão todos grandes, mas quase todo domingo a gente vem passear, dar uma voltinha. Eu gostei demais. Tudo de graça para a criança brincar e para a gente também. Para quem aguenta brincar, é bom demais”, brincou Francisco.

AOS 47, A BRINCADEIRA CONTINUA

Se tinha alguém difícil de encontrar parado neste domingo, era Belmar Bernardino Vasconcelos, que aproveitou radicalmente a ladeira da Avenida Farquar para descer. Aos 47 anos e pai de um filho, ele é um dos organizadores do carrinho de rolimã e há quatro anos já encara as descidas.

Belmar aproveitou radicalmente a ladeira da Avenida Farquar para descer com o carrinho de rolimã

A história começou por influência do próprio filho, hoje adulto, que desde criança gostava de descer ladeiras de carrinho de rolimã. Belmar entrou na brincadeira e não saiu mais.

“Essa brincadeira não tem idade. É para todas as idades, de criança até quem já está caducando”, contou, aos risos.

Para ele, porém, colocar o carrinho na rua vai muito além da diversão. É também uma forma de apresentar às novas gerações uma infância longe das telas.

“O nosso intuito é tirar um pouco a criança da frente do celular. Porto Velho é muito carente dessas brincadeiras, e não é só carrinho de rolimã, é qualquer brincadeira de rua. Você não vê mais criança brincando na rua com as brincadeiras antigas”.

Ao saber que o Dia dos Pais teria justamente essa proposta, Belmar não pensou duas vezes.

“Fiquei feliz demais. Trouxe uma garotada em peso para brincar hoje. Eu sou pai, tenho 47 anos e brinco muito! Espero que continue. Sem dúvida, é um domingo muito especial para todos os pais.”

Para o prefeito Leo Moraes, esse é um dia especial e precisa ser comemorado.

Pela primeira vez, Lucas Santiago levou a família para viver juntos a experiência da Rua de Lazer

“Hoje é dia de celebrar quem ensina, protege e constrói memórias ao lado dos filhos. Que esses momentos em família se multipliquem. Parabéns a todos os pais de Porto Velho!”.

O PRIMEIRO DIA DOS PAIS

Para Lucas Santiago, servidor público e pai de um bebê de apenas sete meses, o domingo também teve sabor de estreia. Foi a primeira vez que ele levou a família para conhecer a Rua de Lazer.

“Hoje, além de ser uma data especial, estava mais tranquilo para a gente sair, conhecer, prestigiar e sair um pouco da rotina. Era algo que vinha faltando há muito tempo. A gente sentia necessidade de ter algo mais voltado para a família, um espaço destinado ao lazer e à convivência. É isso que a gente estava precisando”.

Em fases tão diferentes da vida, Francisco, Belmar e Lucas viveram o mesmo domingo à sua maneira. Um chegou acompanhado de uma família que já atravessa gerações, outro mostrou que carrinho de rolimã definitivamente não tem idade, e Lucas começa agora a construir as primeiras memórias ao lado do filho.

Neste Dia dos Pais, teve pai que levou filho e neto para passear, pai que desceu ladeira de carrinho de rolimã, e pai que começou a descobrir uma nova forma de aproveitar a cidade em família.