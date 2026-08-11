Sobe para 132 o número de mortos após terremoto de 7,4 na Colômbia

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 11/08/2026 às 09h51

Onúmero de mortos no terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia na segunda-feira subiu para pelo menos 132. Mais de 570 pessoas ficaram feridas, segundo o balanço mais recente divulgado pela Associação Colombiana de Capitais (Asocapitales).

O tremor ocorreu às 9h34, no horário de Brasília, e teve epicentro em San José del Palmar, município do departamento de Chocó situado a cerca de 400 quilômetros a oeste de Bogotá. A localização foi informada pelo Serviço Geológico Colombiano e pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Pereira, capital do departamento de Risaralda, aparece como a cidade com o maior número de vítimas fatais até o momento. Ao menos 60 mortes foram confirmadas no município, que tem cerca de 490 mil habitantes e fica próximo à área do epicentro.

A dimensão dos danos levou as autoridades locais a adotar medidas de emergência. O prefeito de Pereira, Mauricio Salazar, informou que 18 edifícios foram completamente destruídos e outros 60 sofreram danos parciais.

A pressão sobre a rede de saúde também aumentou após o terremoto. Segundo Salazar, alguns hospitais ficaram sobrecarregados com a chegada de feridos e de pessoas que buscavam atendimento.

A Prefeitura de Pereira decretou toque de recolher em algumas regiões da cidade após relatos de saques. A restrição começou às 20h de segunda-feira e terminou às 7h desta terça-feira, sempre pelo horário de Brasília.

A medida atingiu o centro de Pereira, o bairro universitário e o distrito de Cuba. Segundo o prefeito, a decisão teve como objetivo proteger estabelecimentos comerciais durante a resposta à emergência.

Horas antes da atualização da Asocapitales, o governo colombiano havia confirmado 111 mortes. O balanço foi apresentado pelo presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, durante sua primeira declaração pública após o terremoto.

Às 14h30, pelo horário de Brasília, as autoridades contabilizavam 87 feridos, 1.575 casas atingidas e 37 residências completamente destruídas. Também haviam sido identificados 61 prédios em ruínas, 18 unidades de saúde danificadas e prejuízos em 52 estabelecimentos de ensino.

De la Espriella viajou para Quibdó, capital do departamento de Chocó, para acompanhar a situação nas áreas afetadas e se reunir com autoridades locais. Ele estava acompanhado da governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

Durante a visita, o presidente afirmou que pretende levar integrantes do governo ao departamento para avaliar diretamente as necessidades dos municípios atingidos pelo terremoto.

“Chocó ocupa um lugar especial no meu coração porque tem sido um departamento negligenciado. E eu, como advogado, tenho um forte sentido de justiça, e tem sido cometida uma injustiça contra Chocó há muitos anos, e é tempo de essa injustiça acabar”, declarou De la Espriella.

O chefe de Estado também garantiu que recursos financeiros para a resposta à emergência já estão disponíveis.

Depois de passar por Chocó, o presidente anunciou que seguiria para Cali, capital do departamento de Valle del Cauca e uma das cidades mais afetadas pelo terremoto.

Equipes de emergência continuam trabalhando nas regiões atingidas, enquanto autoridades atualizam o número de vítimas e levantam os prejuízos causados pela tragédia.