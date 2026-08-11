Capacitação fortalece atendimento e moderniza serviços públicos

Por Alex Fontes

Publicada em 11/08/2026 às 11h14

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), realizou na última sexta-feira (07) treinamentos de aperfeiçoamento para servidores de diferentes departamentos, com foco na melhoria dos serviços e do atendimento à população.

As capacitações contemplaram o treinamento do sistema Habilsoft para servidores do DRIS Departamento de Regularização e interesse social e também procedimentos dos Correios destinados às equipes de Fiscalização, ASTEC.

O secretário da Semdec, Dr. Raimundo Alencar, destacou a importância de preparar as equipes para os novos recursos e procedimentos adotados pela Secretaria.

“Estamos investindo na capacitação dos nossos servidores porque entendemos que a modernização precisa estar acompanhada de conhecimento e preparo. Quanto mais qualificada estiver nossa equipe, mais eficiente será o serviço entregue à população. E estamos fazendo isso sem interromper o atendimento ao cidadão”, afirmou o secretário.

Treinamentos estão sendo realizados de forma alternada entre os servidores

Para o prefeito Léo Moraes, a qualificação dos servidores é fundamental para garantir serviços públicos cada vez mais eficientes e próximos da população.

"Investir em quem está na linha de frente do atendimento é investir diretamente na qualidade do serviço público. Nossa gestão busca modernizar processos, valorizar os servidores e garantir que o cidadão seja atendido com mais agilidade, respeito e eficiência", destacou o prefeito.

Os treinamentos estão sendo realizados de forma alternada entre os servidores, garantindo que o atendimento ao público continue funcionando normalmente durante as capacitações. A estratégia permite qualificar as equipes sem comprometer os serviços prestados diariamente à população.

A iniciativa reforça o compromisso da Semdec com a valorização dos servidores, a modernização dos processos e a busca permanente por um atendimento público mais eficiente, organizado e qualificado.