Após fortes chuvas em Rondônia, Energisa reforça orientações de segurança com a rede elétrica

Por energisa

Publicada em 11/08/2026 às 11h45

Na última segunda-feira (10), as regiões Central e Sul de Rondônia foram atingidas por fortes chuvas, acompanhadas de raios e rajadas de vento que, em algumas localidades, chegaram a cerca de 100 km/h. Diante desse cenário, a Energisa reforça as orientações de segurança e alerta a população sobre os cuidados necessários para prevenir acidentes envolvendo a rede elétrica.

De acordo com a coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, algumas atitudes simples podem reduzir os riscos durante as tempestades.

“Desligar os aparelhos eletrônicos da tomada é uma medida importante para proteger os equipamentos e evitar acidentes. Durante tempestades, a orientação é desconectar televisores, computadores e outros dispositivos, sempre que isso puder ser feito com segurança”, explica.

A recomendação já faz parte da rotina de Leuda Rodrigues, moradora da zona Sul de Porto Velho. Sempre que percebe a aproximação de uma tempestade, ela desliga os equipamentos eletrônicos.

“Desde jovem, aprendi que era mais seguro retirar os aparelhos da tomada durante os temporais. Mantenho esse cuidado até hoje e, assim, evito problemas com equipamentos queimados e protejo a minha vida e da minha família”, conta.

Confira outras orientações de segurança:

Se estiver na rua, procure um local seguro e evite permanecer em áreas abertas;

Nunca busque abrigo próximo a postes, árvores ou debaixo de fios elétricos;

Mantenha distância de cabos rompidos ou caídos e não toque em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica;

Caso esteja dirigindo e não seja possível seguir viagem com segurança, estacione em local protegido e permaneça dentro do veículo;

Não realize manutenções em telhados durante tempestades;

Evite manusear equipamentos elétricos conectados à tomada;

Jamais tente retirar galhos, árvores ou objetos que tenham caído sobre a rede elétrica.

Em caso de fios ou cabos caídos, postes danificados ou interrupção no fornecimento de energia após as tempestades, a população deve manter distância do local e comunicar imediatamente a Energisa pelos canais de atendimento:

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673;

Aplicativo Energisa On, disponível nas lojas de aplicativos;

Central de Atendimento: 0800 647 0120;

Site: www.energisa.com.br.