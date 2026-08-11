Samuel Costa é entrevistado no Jornal da Manhã e apresenta propostas para ampliar e descentralizar a saúde em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 11/08/2026 às 12h02

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa, foi entrevistado nesta terça-feira (11) pelo jornalista Fábio Camilo, no programa Jornal da Manhã, da Jovem Pan FM 91.5, em rede estadual. Durante a entrevista, Costa apresentou parte de suas propostas para melhorar a qualidade de vida dos rondonienses, com destaque para a saúde pública.

Entre as principais medidas defendidas está a realização de concursos públicos regionalizados, com o objetivo de fortalecer as equipes de saúde nos municípios e reduzir a concentração dos atendimentos de média e alta complexidade na capital.

Samuel Costa também defendeu a descentralização da saúde pública, com a ampliação da estrutura hospitalar e dos serviços oferecidos no interior do Estado. Segundo ele, a população precisa ter acesso a atendimento de qualidade mais próximo de onde vive, evitando deslocamentos para Porto Velho em situações que poderiam ser resolvidas regionalmente.

Outro ponto apresentado durante a entrevista foi a proposta de construção e entrega do novo Hospital João Paulo II, em Porto Velho, no prazo de quatro anos. Costa afirmou que pretende aproveitar uma estrutura pertencente à Polícia Rodoviária Federal localizada nas proximidades do atual hospital para viabilizar o projeto.

A proposta prevê a ampliação significativa da capacidade de atendimento, com mais vagas, leitos e estrutura cirúrgica e de terapia intensiva.

“Vamos dobrar as ofertas de vagas, centro cirúrgico, leito clínico e UTI, e minimizar o sofrimento do nosso povo, descentralizando a saúde e deixando na capital tão somente as situações mais complexas.”

Para Samuel Costa, a melhoria da saúde pública passa por planejamento, investimento em infraestrutura, valorização dos profissionais e organização da rede estadual de atendimento.

A proposta, segundo o pré-candidato, é construir uma rede de saúde regionalizada, capaz de atender a população nos municípios e nas diferentes regiões de Rondônia, enquanto Porto Velho concentra os casos que realmente necessitam de atendimento de maior complexidade.

Durante a entrevista ao Jornal da Manhã, Costa também destacou que a saúde deve ser tratada como uma das principais prioridades de uma futura gestão estadual, com ações voltadas tanto para a ampliação da estrutura física quanto para a contratação e distribuição adequada de profissionais.