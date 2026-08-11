Servidores avançam na padronização de processos para tornar serviço público mais eficiente

Por Matheus Ben Hur

Publicada em 11/08/2026 às 11h54

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), realizou o treinamento "Padronização do Processo Produtivo". A capacitação aconteceu na Sala de Aula do Teatro Banzeiros, e reuniu a equipe da Fundação e servidores de outras secretarias municipais. O objetivo foi fortalecer a gestão, padronizar procedimentos e aprimorar as atividades desenvolvidas pela instituição.

O treinamento foi ministrado pelo professor Joildo Pereira, que compartilhou sua experiência em gestão de processos e excelência operacional. O conteúdo abordou o mapeamento de etapas, a organização de fluxos e a padronização de procedimentos internos.

Durante o encontro, os servidores discutiram rotinas de trabalho e apontaram gargalos do dia a dia. A metodologia uniu exposição teórica e atividades práticas, o que permitiu relacionar o conteúdo com a realidade de cada setor. A proposta é construir uma cultura organizacional mais eficiente, integrada e orientada por processos.

Para o prefeito Léo Moraes, a qualificação dos servidores contribui diretamente para a melhoria dos serviços oferecidos à população.

Participantes receberam o certificado de conclusão

"Uma gestão eficiente começa pela valorização e pela preparação dos servidores. Quando fortalecemos o conhecimento das nossas equipes e melhoramos os processos internos, conseguimos oferecer um serviço público mais organizado, ágil e de qualidade para a população de Porto Velho", destacou o prefeito.

Troca de experiências

O coffee break abriu espaço para a conversa entre os participantes. Servidores da Funcultural e de outras pastas trocaram experiências sobre suas rotinas e compararam a forma como cada setor organiza o próprio fluxo de trabalho.

"A padronização dos nossos processos é um passo importante para a Funcultural. Quando cada setor sabe exatamente como conduzir suas rotinas, o trabalho flui melhor e o resultado chega mais rápido para a população. Investir na capacitação dos servidores é investir na qualidade do serviço que a gente entrega", afirmou a presidente da Funcultural, Débora Figueredo.

Certificação

Ao final das atividades, os participantes receberam o certificado de conclusão. O documento comprova a carga horária de quatro horas cumprida na capacitação. O professor Joildo Pereira também foi certificado pela Fundação, em reconhecimento ao trabalho de condução do treinamento.

A capacitação integra o esforço da gestão municipal para qualificar o serviço público. Investir na formação das equipes garante mais agilidade no atendimento e valoriza quem está na ponta do trabalho.