Inspiradas no artesanato amazônico, as peças são trançadas por servidores da Sesb com fitas de fibra sintética reciclada

Por Renata Beccária

Publicada em 11/08/2026 às 10h43

Peças inspiradas nos paneiros de palha usados na Amazônia vão compor os 58 metros quadrados de cobertura do Pocket Park, espaço construído na Avenida Calama, ao lado do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), com o objetivo de oferecer um ambiente voltado ao descanso, à convivência e à circulação de pedestres. O projeto une uma referência da cultura local a uma solução voltada à proteção contra o sol e a chuva.

A proposta se baseia em elementos regionais, no entanto, a escolha das fitas de fibra sintética produzidas com material reciclado aumenta a resistência e a durabilidade das peças, sem alterar o padrão do trançado que serviu de referência para o desenho.

Servidores da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), com conhecimento de trabalhos manuais e artesanais, confeccionam os paneiros. O trabalho também aproveita saberes transmitidos entre gerações.

Servidora há 26 anos e ocupante do cargo de gari, Raimunda Nogueira aprendeu a técnica ainda na infância.

“Aprendi com meu pai a trançar dessa forma. Ele era sitiante e produzia peneiras e outros utensílios usados na produção de farinha. Aqui, o José me ajudou a aprimorar a técnica. Gosto do que faço e, quando me proponho a fazer algo, faço para ficar bem-feito. É deste trabalho que sai o sustento da minha família”, conta Raimunda ao ser questionada sobre o orgulho em fazer parte de uma obra que será entregue a população.

Trabalho também aproveita saberes transmitidos entre gerações

Adilson José Salgueiro Silva, gari e servidor há 24 anos, também participa da confecção. Ele ajudou a desenvolver a solução adotada pela secretaria. “Eu já tinha uma noção. Sou curioso, observo as coisas e tento aprender. Quando o projeto surgiu na secretaria, colaborei com a ideia e deu certo”.

O arquiteto e urbanista Alecsander de Souza, assessor executivo da Sesb e um dos autores do projeto, explica que a escolha do paneiro partiu da relação entre a arquitetura e o território. “A arquitetura precisa dialogar com o lugar onde está inserida. Por isso, escolhemos o paneiro amazônico como elemento central da cobertura. Não queríamos apenas reproduzir um símbolo regional, mas dar a ele outro uso”.

Segundo Alecsander, o trançado cria variações de luz e sombra ao longo do dia, reduz a incidência solar e contribui para o conforto de quem utilizar o espaço. “A substituição da palha pelas fitas de fibra sintética oferece resistência ao sol e à chuva. O material mantém a referência ao artesanato amazônico e atende às exigências de durabilidade de um espaço público”.

projeto faz parte da proposta de recuperação e qualificação dos espaços públicos do município

Para o arquiteto, o projeto mostra como referências culturais podem orientar soluções de uso cotidiano. “Quando unimos identidade, conforto e técnica, o espaço cria uma relação com quem vive a cidade”.

Fase final

O projeto faz parte da proposta de recuperação e qualificação dos espaços públicos do município e servirá como modelo para futuras intervenções em outras áreas da cidade. Segundo o prefeito, o projeto foi pensado para ocupar um espaço que permaneceu sem utilização adequada por décadas. A estrutura contará com bancos, paisagismo, vasos, iluminação, áreas permeáveis e espaços protegidos do sol para proporcionar mais conforto aos usuários.

“É um projeto-piloto para novos espaços públicos que se soma às praças e aos espaços que já foram requalificados ou reformamos em Porto Velho. A proposta foi elaborada pela equipe técnica de arquitetura e paisagismo da Sesb", explicou Léo Moraes.