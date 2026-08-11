Ao lado de Damares, Bruno Bolsonaro Scheid defende segurança jurídica no campo: “Chega de falácia”

Por Assessoria

Publicada em 11/08/2026 às 13h45

O candidato ao Senado por Rondônia Bruno Bolsonaro Scheid (PL) colocou a segurança jurídica de quem produz no campo no centro do debate sobre regularização fundiária. Em Brasília, ao lado da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), Bruno cobrou uma resposta efetiva para produtores rurais que, segundo ele, passam anos esperando pelo documento definitivo de suas propriedades.

“Direito à propriedade é sagrado. E quem produz em Rondônia sabe o que é esperar anos por um documento que nunca chega”, afirmou.

Para Bruno, a questão fundiária não pode continuar presa à burocracia enquanto famílias trabalham, investem e produzem sem a tranquilidade de ter a situação documental da terra definitivamente resolvida. A cobrança, segundo ele, é simples: quem está no campo produzindo precisa de segurança jurídica e do título em mãos.

Durante a agenda com Damares, Bruno afirmou que tratou de alternativas para destravar a regularização e defendeu a criação de um Instituto de Terras de Rondônia, com atuação voltada a tornar os processos mais rápidos e eficientes.

“A saída é criar o Instituto de Terras de Rondônia, para fazer rápido e sério o que o Incra não faz há décadas”, declarou.

O candidato também defende que Rondônia tenha mais força política em Brasília para enfrentar entraves que se arrastam há anos. Para ele, regularizar a situação de produtores não é favor do poder público, mas uma medida necessária para dar segurança a quem trabalha, gera renda e constrói patrimônio no Estado.

“Assunto de Estado se resolve no Senado. Por isso Rondônia precisa de uma bancada forte, que pense no nosso povo, na nossa terra e nas nossas famílias”, disse.

Bruno encerrou a manifestação com uma cobrança direta ao poder público e reforçou que o produtor não quer mais promessas ou processos que se prolongam indefinidamente.