Wiveslando Neiva amplia agenda e estreita diálogo em municípios do Cone Sul

Por Assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 09h36

O pré-candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) cumpriu, nos últimos dias, uma agenda de compromissos em municípios do Cone Sul de Rondônia. As atividades incluíram reuniões com lideranças, visita a uma obra social e a participação na V edição da ExpoAgro Rodeio, em Cerejeiras. A agenda reforçou a proximidade de Wiveslando com a população e o diálogo permanente sobre as demandas e os projetos para o desenvolvimento da região.

Em Vilhena, Wiveslando Neiva participou de reuniões com lideranças do município, fortalecendo o diálogo e ouvindo as principais demandas apresentadas pela comunidade. Para ele, estar próximo das pessoas é fundamental para compreender a realidade de cada município e construir uma atuação política conectada às necessidades da população. “É sempre muito importante estar junto das pessoas, ouvir, conversar e apresentar um pouco do trabalho que temos desenvolvido. Temos tido a oportunidade de falar sobre as ações que estamos realizando em conjunto com o deputado estadual Ezequiel Neiva, que é candidato a deputado federal, e mostrar que existe um trabalho sério sendo construído para continuar trazendo resultados para Rondônia”, frisou.

Na passagem por Colorado do Oeste, Wiveslando Neiva visitou a Apae, onde está sendo construída uma piscina que contará com recursos destinados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva. A estrutura representa um investimento voltado à melhoria das atividades oferecidas aos atendidos pela instituição, ampliando as possibilidades de atendimento, inclusão e qualidade de vida. “A Apae realiza um trabalho fundamental, cuidando de pessoas e transformando vidas todos os dias. Ver um investimento como esse saindo do papel mostra a importância de destinar recursos para instituições que realmente fazem a diferença. É uma obra que vai beneficiar diretamente as pessoas atendidas e suas famílias”, destacou Wiveslando.

Em Cerejeiras, Wiveslando Neiva participou da V edição da ExpoAgro Rodeio, realizada no Parque de Exposições Toninho Campo Grande. O evento reuniu produtores rurais, empresários, trabalhadores, famílias e visitantes de diferentes municípios, movimentando a economia local e valorizando uma das principais vocações da região: o agronegócio.

Para Wiveslando, a ExpoAgro representa muito mais do que uma festa, sendo também um espaço de valorização do produtor rural, de geração de negócios e de fortalecimento da economia regional. “A ExpoAgro Rodeio é um evento muito importante para Cerejeiras e para todo o Cone Sul. É um momento que valoriza o nosso produtor, movimenta o comércio, gera oportunidades e mostra a força do nosso agro. Participar da feira é uma oportunidade para prestigiar quem trabalha, produz e ajuda a construir o desenvolvimento da nossa região”, encerrou.