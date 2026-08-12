Prefeitura adquire novos ônibus escolares que passam a integrar a frota municipal para atender os alunos da área rural

Mais segurança, conforto e qualidade para nossos estudantes! A educação de Ariquemes segue avançando. Estamos recebendo cinco novos ônibus escolares, que passam a integrar a frota municipal para atender os alunos da área rural.
Veículos modernos, seguros e confortáveis, preparados para oferecer mais tranquilidade no transporte e contribuir para que nossas crianças tenham cada vez mais oportunidades.
Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso para fortalecer a educação e construir uma Ariquemes cada vez melhor para todos!
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