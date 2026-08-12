Prefeitura adquire novos ônibus escolares que passam a integrar a frota municipal para atender os alunos da área rural

Por Assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 09h17

Mais segurança, conforto e qualidade para nossos estudantes! A educação de Ariquemes segue avançando. Estamos recebendo cinco novos ônibus escolares, que passam a integrar a frota municipal para atender os alunos da área rural.

Veículos modernos, seguros e confortáveis, preparados para oferecer mais tranquilidade no transporte e contribuir para que nossas crianças tenham cada vez mais oportunidades.

Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso para fortalecer a educação e construir uma Ariquemes cada vez melhor para todos!