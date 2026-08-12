Após AVC isquêmico, líder do PT na Câmara continua internado

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 12/08/2026 às 09h45

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), continua internado no Hospital DF Star, em Brasília, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. As informações foram postadas nas redes sociais do deputado.

“O quadro não apresenta déficit motor, nem cognitivo. O parlamentar permanece internado para observação clínica e realização de exames complementares, evoluindo de forma estável.”

Em nota, a assessoria de comunicação de Uczai informou que ele passou a noite bem, sem intercorrências e mantém-se consciente, orientado, estável e sem alterações cognitivas ou motoras.

“A internação prossegue para observação e realização de exames complementares com evolução clínica positiva”, destacou o comunicado.

O deputado passou mal nessa terça-feira (11), durante reunião do Colégio de Líderes. Ele chegou a ser socorrido por outros parlamentares, incluindo o próprio presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que é médico.