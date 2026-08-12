Rússia ameaça apreender navios comerciais da UE e fala em

Por G1

Publicada em 12/08/2026 às 10h37

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira (12) que a Rússia responderá na mesma moeda caso a União Europeia comece a apreender navios comerciais russos. Já um aliado de Putin disse que o país teria "o direito de atacar qualquer embarcação" europeia caso isso ocorresse.

As ameaças ocorreram em meio a planos da UE de intensificar a investida contra a "frota-fantasma" de Moscou, composta por navios que transportam petróleo russo, alvo de sanções internacionais desde o início da guerra da Ucrânia.

Na investida, a UE ampliou as sanções contra centenas de embarcações e considera começar a deter de forma sistemática navios comerciais para inspeções —algo que já tem sido feito recentemente de forma mais pontual pelo Reino Unido e pela França. Alguns governos europeus afirmaram estar estudando medidas mais rígidas de fiscalização marítima contra navios suspeitos de driblar as sanções.

“Vemos que as autoridades de determinados países, em violação ao direito marítimo internacional, estão tentando restringir a movimentação de navios de nossos operadores econômicos e recentemente chegaram a considerar a possibilidade de apreender nossos navios e vender os bens que nos foram saqueados. (...) Isso é pirataria e roubo, e se começar a ser colocado em prática, seremos obrigados a responder na mesma moeda, e onde quer que consideremos necessário e apropriado”, disse Putin.

Já Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança russo e um dos maiores aliados de Putin, afirmou que a Rússia teria o direito de atacar praticamente qualquer navio europeu caso a UE siga em frente com os planos de expandir as apreensões.

Medvedev afirmou que os europeus apreendem os navios da "frota-fantasma" pelo fato de navegarem sob bandeiras de outros países —algo que a maior parte das nações do mundo faz—, porém não mencionou o fato do petróleo russo ser alvo de sanções.

"Os cães europeus não têm nenhum direito de deter esses navios. (...) A grande maioria dos navios da Europa Ocidental também navega sob bandeiras de conveniência. E isso significa que, seguindo uma abordagem simétrica, a Rússia teria o direito de atacar qualquer navio mercante de países inimigos desde que haja suspeitas suficientes de que esteja transportando carga de interesse do adversário. Ou seja, qualquer carga! E há muitos desses navios", afirmou Medvedev.

O comandante da Frota Russa do Pacífico, Viktor Liina, disse a Putin que suas forças estão prontas para “inspecionar e deter” embarcações estrangeiras que navegam sob bandeiras de outros países.

Putin também acusou a Otan de adotar um comportamento ameaçador na região da Ásia-Pacífico e de criar tensão no Ártico.

“Podemos ver que, infelizmente, o potencial de conflito está crescendo aqui e a Otan está avançando nessa região. Novos blocos político-militares estão sendo formados e novos sistemas de armas estão sendo instalados ou têm sua instalação planejada, o que também representa uma ameaça ao nosso país”, afirmou Putin.