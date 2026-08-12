“Essa demora é vergonhosa”, diz Sílvia Cristina ao cobrar a votação da PEC 47 na CCJ da Câmara

Por Assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 11h18

“Essa demora é vergonhosa e desumana. A votação da PEC 47 já passou da hora”. O desabafo é da deputada federal Sílvia Cristina, que se mobiliza para que a PEC 47 da transposição seja colocada na pauta de votação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), da Câmara dos Deputados. Há dois meses, a matéria teve a sua admissibilidade aceita na Comissão, mas não foi colocada em pauta.

“A PEC 47, mais uma vez, foi deixada de lado! Estava tudo pronto para ser votada na CCJ, nesse esforço concentrado da Câmara dos Deputados, mas a matéria não entrou em pauta, infelizmente! É inaceitável essa demora e não tem nenhuma justificativa para esse descaso”, disse a deputada, durante pronunciamento em plenário.

A PEC 47 garante a transposição dos servidores dos ex-territórios federais para os quadros da União, beneficiando, além de Rondônia, também Roraima e Amapá.

Sílvia Cristina está trabalhando para reunir as 22 assinaturas necessárias, na CCJ, para que a matéria seja pautada. Até esta terça-feira (11), dois deputados haviam assinado o pedido: Thiago Flores e Paulo Bilynskyj.

“Busquei o presidente da CCJ, Leur Lomanto, para cobrar a inclusão da PEC 47 na votação da Comissão, extra pauta. Não estamos pedindo favor, é justiça! É reconhecer o trabalho de homens e mulheres que se dedicaram à construção do estado de Rondônia”, finalizou.

Fotos: Bruno Spada / Câmara dos Deputados