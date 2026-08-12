Terremoto na Colômbia: buscas entram no 3º dia, e número de mortos é revisado para 233; mais de 3 mil estão desaparecidos
Por G1
Publicada em 12/08/2026 às 10h55
Nos acompanhe pelo Google News

Governo declarou emergência nacional na noite de terça (11), a prefeitura de Cali revisou para baixo o balanço de mortes na cidade, de 95 para 74.

Terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia na segunda (10), e teve epicentro em San José del Palmar, no oeste do país, a 103 km de profundidade. Foi o maior abalo sísmico no país na última década.

O tremor deixou 254 pessoas mortas e 570 feridas.

De acordo com o balanço do governo, 61 prédios e 1.300 casas colapsaram ou foram danificadas; ainda há pessoas presas nos escombros. Em Cáli, mais de 20 edifícios desabaram.

Geral TRAGÉDIA
Imprimir imprimir