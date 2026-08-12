Atual rebate ex de Carlos Alberto de Nóbrega:

Por R7

Publicada em 12/08/2026 às 11h07

Renata Domingues, esposa de Carlos Alberto de Nóbrega, se pronunciou publicamente para negar que tenha sido amante do apresentador de "A Praça é Nossa", do SBT. A médica decidiu falar sobre os boatos após uma entrevista de Andréa Nóbrega, ex-mulher do comunicador.

A confusão se iniciou depois que a influenciadora falou abertamente sobre o fim de seu casamento com o apresentador. Durante uma participação em um podcast, a ex-integrante de "A Praça é Nossa", que teve dois filhos com ele, contou que foi o famoso quem decidiu sair de casa e que ela não foi responsável pelo fim do relacionamento.

De acordo com Andréa Nóbrega, pouco tempo depois, o apresentador se envolveu com outra mulher. Contudo, o trecho da entrevista acabou viralizando rapidamente nas redes sociais e gerou revolta em Renata Domingues, que não gostou da insinuação feita pela socialite.

Sendo assim, em conversa com o Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, a médica alegou que conheceu o apresentador do SBT anos depois do fim da antiga relação dele. A profissional também reafirmou que eles namoraram, noivaram e só depois casaram.

Além disso, Renata Domingues afirmou que não permitirá que sua imagem seja prejudicada pelo que classificou como uma "narrativa mentirosa". "Uma mulher não precisa diminuir a outra, desmerecer a outra para validar a sua história! Isso é muito feio", disparou.

"Eu preciso me posicionar. Eu sou uma médica, eu não sou artista, tenho a minha imagem a zelar, tenho a minha família, tenho a minha mãezinha que tá comigo, os meus filhos, os meus pacientes. E a minha imagem não vai ser associada a uma narrativa mentirosa. Eu tenho esse direito de resposta", argumentou.

Por fim, a esposa do veterano afirmou que nunca foi amante e que nem mesmo tem perfil para tal.

Eu nunca fui amante do Carlos Alberto de Nóbrega. Eu não tenho nem perfil para me relacionar com homem casado, nunca tive. Eu não posso admitir que ela associe a minha foto a uma narrativa de que eu destruí um núcleo familiar. Não possoAndrá Nóbrega.

A médica ainda destacou que está com Carlos Alberto de Nóbrega desde 2016."Então, eu tô fazendo isso, Fernanda e Janaína, pelos meus filhos, que já são homens e não querem que a mãe deles tenha uma imagem queimada nacionalmente", concluiu.

Carlos Alberto de Nóbrega ameaça processar ex

O apresentador disse ter evitado responder publicamente às declarações da ex-mulher desde a separação, por respeito aos filhos. Além disso, mencionou a existência de um acordo entre os advogados das duas partes para impedir citações mútuas.

Contudo, afirmou ter procurado seu advogado e disse que pretende adotar outra postura a partir do episódio. “Eu já falei com o meu advogado, ela vai receber mais uma vez uma intimação proibindo de citar o meu nome, nem que seja para falar bem, coisa que ela não sabe, que é falar bem, mas nem fale bem e nem fale mal! Ela tá proibida!”, disse.

“E se ela continuar… Até hoje eu não liguei para isso. De hoje para frente, se eu souber que ela citou o meu nome, eu vou processar ela! É um velho de 90 anos que merece ser respeitado… Pela história de vida que eu tenho!”, concluiu.