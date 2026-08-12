Duelos na Libertadores; São Paulo com resultado valioso; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 12/08/2026 às 08h30

Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana. No Tabelinha: Jogos Escolares em Rondônia e ginástica são os destaques.

Resumo do Mata-Mata: Duelos na Libertadores e Sul-Americana e datas das quartas da Copa do Brasil.

Libertadores - Quarta-feira de pura tensão nas oitavas da Libertadores. O grande destaque da noite fica para o choque brasileiro entre Cruzeiro e Flamengo, às 20h30, no Mineirão. As duas equipes chegam motivadas, após conquistarem vitórias pelo Brasileirão.

Mais cedo, às 18h, o Palmeiras entra em campo no Nubank Parque contra o Cerro Porteño. Vindo de tropeço no nacional, o Verdão quer usar o fator casa para largar na frente no mata-mata continental. No mesmo horário, Platense e Coquimbo Unido duelam na Argentina.

Sul-Americana - O São Paulo deu o pontapé inicial nas oitavas de final da Copa Sul-Americana com um resultado valioso fora de casa. Superando os desafios da altitude no Hernando Siles, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Bolívar-BOL, graças ao gol de cabeça do zagueiro Arboleda. Agora, a equipe paulista depende apenas de uma vitória simples em casa para avançar às quartas.

No outro confronto da noite, o Boca Juniors bateu o Recoleta-PAR de virada por 3 a 1 e abriu boa vantagem na briga pela classificação.

Mais jogos hoje

Quarta-feira de decisões na Copa Sul-Americana. O destaque das oitavas é o choque brasileiro entre Red Bull Bragantino e Atlético-MG, às 18h, em Bragança Paulista. Quem avançar encara Santos ou Macará na próxima fase.

Na Argentina, o Tigre recebe o Montevideo City Torque buscando largar na frente. Já o duelo entre Santa Fe e River Plate, em Bogotá, foi suspenso pela Conmebol devido ao forte terremoto que atingiu a Colômbia. Uma nova data será anunciada pela entidade.

Copa do Brasil - A CBF divulgou a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos de ida acontecerão entre 25 e 27 de agosto. A abertura será no dia 25 com o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, no Mineirão.

No dia 26, o Vasco receberá o Vitória, enquanto Palmeiras e Santos fazem clássico paulista. Encerrando a ida, Inter e Grêmio disputam o Gre-Nal no Beira-Rio, dia 27.

As partidas decisivas de volta ocorrerão entre 1º e 3 de setembro. Quem avançará para as semifinais?

Tabelinha Rondoniense

Fase final do JIR é adiada e Vilhena abre 600 vagas para corrida com trilha e riacho.

Ginástica - Porto Velho estará muito bem representada no Torneio Regional Norte de Ginástica Rítmica 2026, de 12 a 16 de agosto, em Rio Branco (AC). As ginastas July Maciel e Emanuela Lima, do programa municipal Construindo Campeões (Semtel), entram em cena na busca por medalhas.

O projeto promove a inclusão social e o desenvolvimento esportivo de base na capital rondoniense. Acompanhadas pela professora Francimeire Lavareda, as jovens promessas prometem dar o seu melhor e encher a cidade de orgulho.

JOER - A chama dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER 2026) já está acesa em Porto Velho. A cerimônia oficial de abertura da Fase Metropolitana agitou o Ginásio Cláudio Coutinho. As disputas seguem até domingo (16) mobilizando centenas de estudantes-atletas.

Para receber a competição, a estrutura foi distribuída em 11 polos esportivos e escolas da capital, com jogos de futsal, vôlei, atletismo, xadrez, karatê e muito mais. O JOER é puro talento e integração no esporte escolar rondoniense.