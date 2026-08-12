SINTERO convoca trabalhadores em educação para Assembleia Geral Extraordinária

Por Camila Pinheiro

Publicada em 12/08/2026 às 08h26

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) convoca os trabalhadores em educação de todo o Estado para participarem de Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 24 de agosto de 2026, a partir das 10h:30, na sede administrativa da entidade, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 713, bairro Arigolândia, em Porto Velho.

A convocação é destinada aos trabalhadores em educação integrantes do grupo “Trabalhador”, abrangendo as classes de “Categoria Diferenciada” e “Servidores Públicos”, conforme as disposições do Estatuto Social do SINTERO e em conformidade com a Portaria MTE nº 1.097, de 24 de junho de 2026, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Ordem do Dia

Pautas:

Deliberação sobre a alteração do Estatuto Social para correção da Classe indicada no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES), passando de “Categoria Diferenciada” para “Servidores Públicos”, mantidos o Grupo “Trabalhador”, a categoria “Trabalhadores em Educação”, a abrangência estadual e a base territorial em Rondônia;

Aprovação da nova redação dos dispositivos estatutários necessários à adequação da Classe perante o CNES, sem alteração do Grupo, da categoria profissional ou da base territorial;

Autorização para que a Diretoria do SINTERO pratique todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações aprovadas, incluindo o registro da alteração estatutária em Cartório e o protocolo do pedido de alteração perante o Ministério do Trabalho e Emprego, bem como eventuais atos complementares.

Serviço

Assembleia Geral Extraordinária do SINTERO

Data: 24 de agosto de 2026

1ª convocação: 10h30

2ª convocação: 11h

Local: Sede administrativa do SINTERO

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 713, bairro Arigolândia, Porto Velho/RO

Pauta: Adequação do Estatuto Social às normas da Portaria MTE nº 1.097/2026.