Prefeitura realiza nova etapa do Cacoal + Limpa em quatro bairros nesta segunda-feira

A Prefeitura de Cacoal realiza, nesta segunda-feira, 17 de agosto, mais uma etapa da campanha Cacoal + Limpa, iniciativa voltada à limpeza urbana, à prevenção de doenças e à eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.
NESTA ETAPA
A coleta será realizada nos bairros Eldorado (Pichek), Incra, Floresta e Teixeirão.
A orientação é para que os moradores coloquem em frente às residências materiais volumosos e objetos sem utilidade que possam acumular água.
O que pode ser colocado para coleta
Geladeiras Fogões Sofás Máquinas de lavar Armários Baldes Latas Pneus velhos
Também poderão ser recolhidos outros objetos que possam favorecer o acúmulo de água e a proliferação do mosquito.
A campanha busca facilitar o descarte adequado desses materiais e, ao mesmo tempo, reforçar a participação da população no cuidado com quintais, terrenos e espaços próximos às residências.
ATENÇÃO
Podas de árvores, galhos, madeiras e entulhos de construção não serão recolhidos nesta ação.
O Cacoal + Limpa integra as ações do município para melhorar as condições de limpeza dos bairros e reduzir situações que possam representar risco à saúde da população.
A orientação é para que cada morador também faça uma vistoria em casa, elimine recipientes com água parada e retire dos quintais objetos que não estejam mais sendo utilizados.
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