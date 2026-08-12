Prefeitura realiza nova etapa do Cacoal + Limpa em quatro bairros nesta segunda-feira

Por Assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 08h37

A Prefeitura de Cacoal realiza, nesta segunda-feira, 17 de agosto, mais uma etapa da campanha Cacoal + Limpa, iniciativa voltada à limpeza urbana, à prevenção de doenças e à eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

NESTA ETAPA

A coleta será realizada nos bairros Eldorado (Pichek), Incra, Floresta e Teixeirão.

A orientação é para que os moradores coloquem em frente às residências materiais volumosos e objetos sem utilidade que possam acumular água.

O que pode ser colocado para coleta

Geladeiras Fogões Sofás Máquinas de lavar Armários Baldes Latas Pneus velhos

Também poderão ser recolhidos outros objetos que possam favorecer o acúmulo de água e a proliferação do mosquito.

A campanha busca facilitar o descarte adequado desses materiais e, ao mesmo tempo, reforçar a participação da população no cuidado com quintais, terrenos e espaços próximos às residências.

ATENÇÃO

Podas de árvores, galhos, madeiras e entulhos de construção não serão recolhidos nesta ação.

O Cacoal + Limpa integra as ações do município para melhorar as condições de limpeza dos bairros e reduzir situações que possam representar risco à saúde da população.

A orientação é para que cada morador também faça uma vistoria em casa, elimine recipientes com água parada e retire dos quintais objetos que não estejam mais sendo utilizados.